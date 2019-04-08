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Hayatını engelli yüzücülere adadı

Kendisini tamamen engelli sporculara adayan Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Teknik Kurulu Üyesi Osman Çullu, yaklaşık 28 yıldır 1 TL maaş almadan gönüllü antrenörlük yapıyor.

08 Nisan 2019 Pazartesi 09:15
Hayatını engelli yüzücülere adadı

Kendisini tamamen engelli sporculara adayan Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Teknik Kurulu Üyesi Osman Çullu, yaklaşık 28 yıldır 1 TL maaş almadan gönüllü antrenörlük yapıyor.


Şu ana kadar yetiştirdiği sporcu sayısını hatırlamayan Çullu, özellikle engellilerin spora kazandırılması yönünde büyük çaba harcarken, Türkiye’nin 2000 olimpiyatlarına katılması yönünde büyük çaba gösterdi.


Kendini sporcuların babası gibi gören Çullu, "Türkiye’de engelliler sporun sisteme oturmasını sağlayan kişi benim. Oyun kurallarından yeni sporcu bulunmasına kadar her alanda katkı sağladım. Ben onların babalarıyım. 28 yıldır 1 TL maaş almadan çalışıyorum. Bu işi çok seviyorum. Türkiye tarihinde ülkemizi Avrupa şampiyonasına ilk ben getirdim. Bu şampiyonada bir altın, bir gümüş, bir bronz kazanmıştık.2000 olimpiyatlarına ülkemizin katılmasını sağlayan kişi de benim. Yetiştirdiğim sporcunun sayısını hatırlamıyorum. Birçoğu Avrupa Şampiyonası’nda ülkemize madalya kazandırdı” dedi.



"Dünyada büyük işler yaptılar"


Engellilerin spora kazandırılması için çaba sarf ettiklerini dile getiren Çullu, "Biz bütün engellilerin sporakazandırılması için çaba sarf ediyoruz. Ancak en büyük sıkıntı il müdürlüklerinde bu çocukların bazılarının doğru dürüst havuza alınmamaları. Düzenli antrenman yapmaları için bunlara belirli saat ayrılması lazım. Normal yüzücüler bir şey yapamazken engelliler dünyada büyük işler yaptılar. Türkiye’den dünya şampiyonu çıktı. Dünya ikincisi, Avrupa şampiyonu çıktı. Bu yarışların sayısını artırmak için mücadele edeceğiz. Benim hayatım engelliler. Ben ayatımıengellilere adamış birisiyim. 28 yıldır bu işi yapıyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 09:15
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