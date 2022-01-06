Hayati Sır’dan çok konuşulacak çıkış: Camilerde alttan ısıtma olmamalı çünkü...

Araştırmacı yazar Hayati Sır, Ferda Yıldırım'ın Youtube kanalında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hayati Sır, 'Secde eden bir insanda nasıl koruma kalkanı oluşuyor?' sorusuna 'Bu olaya Kur'ani anlamda bakmak lazım' yanıtını verdi.

Elektriğin birçok şeyi değiştirdiğini ifade eden Sır, "Mesela sentetik bir şeye secde etmemek gerek. Seccadelerin yüzde 90’ı sentetik. Camilerde alttan ısıtma olmayacak. Ayaklar üşüyor, diye alttan ısıtma yaptık. Seccadeniz ya yün ya da hasır olacak. Secde ettiğinizde topraklanma olacak. Vücudunuzdaki elektrik size geri dönmeyecek. Toprağa, hasıra secde etmek lazım. Diğer tarafta hoparlör denen elektrik ise olmuyor. Binlerce yıldır elektrik mi vardı? Burada bazı müezzinler makama dikkat etmeli. Buna izin vermemeliyiz. Elektrik kesilince bakıyorsunuz, ezan okunmuyor. Ezan durmaz. Elektrik kesilse de minareye çıkılmalı. İslam medeniyetini anlayamadık. Şehirleşme denen şeyde önce camii yapılır. Daha sonra şehir şekillenir. Ama şimdi bakıyorsunuz, her şey farklı" dedi.