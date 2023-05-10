'Hayati öneme sahip' dedi! Seçimlerle ilgili önemli uyarı

Seçimlere sayılı günler kala, Aydın Başar imzasıyla yayımlanan yazı dikkat çekti.

Bu seçimlerin Bey ile Bay arasında geçeceğini belirten Başar, "Yeryüzünde her türlü Müslüman çoktur ama güçlü Müslüman azın da azındır, belki yüz yılda bir gelir. Bunu iyi anlamak gerekir. Güçlü lider Allah'ın bir millete hediyesidir. 7 düvelle ancak güçlü lider baş edebilir." ifadelerini kullandı.

Başar, seçimlerle ilgili notlarında şunları kaydetti:

- Bir insanın adamlığı, izzeti kimin yanında aradığı ile alakalıdır. Dün düşman ilan ettiklerinin bugün safına katılanlar inandırıcılıklarını yitirmişlerdir.

- Müslümanların, dindarların hırsız, yolsuz, uğursuz olduğuna inanıp, din düşmanlarının ise barış, adalet ve özgürlük getireceğine inanmak saflık değilse tamamen bir kalp marazıdır.

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- Yapılan büyük hizmetleri dev icraatları görmemek düpedüz körlük ve nankörlüktür.

- Pirizi, nefsi emmeraye bağlayan siyasiler sürekli gaf yaparlar. Onları gaflarından tanırsınız. Allah onları sürekli şaşırtır.

- Seçimlerin sonucu hayati öneme sahipken kimsenin tarafsız olmaya hakkı yoktur. Dini gruplar, sivil toplum tarihi vazifesini yapmalı açık bir şekilde desteğini ortaya koymalıdır.

- Müslüman içten pazarlıklı olmaz. Mert ve nettir. Kınayıcının kınamasından korkmaz.

- Hiçbir kurum, parti veya siyasi görüş kusursuz değildir. Ancak müslümanlar büyük, iri ve diri olmanın önemini kavradıklarında bazı şeyleri sineye çekmeyi de bilirler.

- Her şey yerinde ve zamanında güzeldir. Şimdi eleştiri zamanı değil bir olma zamanıdır.