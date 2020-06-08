Hayati önem taşıyan kollektör depreme dayanıklı hale getiriliyor

Büyükçekmece sahilinden Gürpınar sahiline kadar olan hatta depreme dayanıklı 2 metre çapında kollektör döşenecek.

Büyükçekmece Arıtma Tesisi’nden Gürpınar Stadyumu’na kadar olan sahil hattına 2 metre çapında yeni bir kolektör yapılacak. Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilecek olan projenin amacı beklenen depremde Büyükçekmece’nin kanalizasyon sisteminin hasar görmesini önlemek. Hayati önem taşıyan dev bir proje olduğunu belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Amacımız, Büyükçekmece’nin hayatı olan kolektörümüzü yenilemek. Depremde etkilenmeyecek borular ile değiştirilecek. Dolayısıyla bu sene Büyükçekmece sahilleri Büyükçekmece Arıtma Tesisi’nden Gürpınar Stadyumuna kadar inşaat halinde olacak. Bu işi kışın yapamayız onun için yaz mevsiminde yapmak zorundayız. Hiç kimse “Yaz geldi, başkan burayı neden kazıyor” demesin. Şehrin geleceği bu projeye bağlı” dedi.

İleri Biyolojik Arıtma Tesisine bağlanacak

Projenin önümüzdeki günlerde başlayacağını açıklayan Başkan Akgün, inşaat başladıktan sonra Büyükçekmece’de denize girilebilecek alanların sınırlı olacağını belirterek; “Projenin ivedilikle tamamlanabilmesi için 4 ayrı müteahhitle 24 saat çalışılacak. Bu, Büyükçekmece’nin tarihinde ikinci büyük hamle olacaktır. Lagün Gölü ve onun bağlantısı olan koyu, bu yeni kuşaklama kolektörü tünelle İleri Biyolojik Arıtma Sistemi’ne gidecek.

Avrupa’nın en güzel sahil düzenleme projesi

Başkan Akgün sözlerini şöyle sürdürdü: “Büyükçekmece koyunun, Gürpınar burnundan Bababurnu’na kadar Avrupa’nın en güzel sahil düzenleme projesi bitti. İşte bu altyapıyı yenilemeden üstünü yapmıyoruz. Bir taraftan alttan kolektör giderken öbür tarafta Barcelona sahilinde son zamanlarda yapılan düzenlemeden daha mükemmelini yapacağız. Bittiği zaman Büyükçekmece Avrupa’nın batısındaki sahil düzenlemelerinden çok daha ileri, 16 kilometrelik kesintisiz muhteşem bir koy ve çevre düzenlemesine sahip olacak.”