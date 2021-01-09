Hayati Küçük’ten canlı yayında bomba fotoğraf ve bomba açıklamalar

MUHAMMET SEYİTOĞLU / ÖZEL HABER / ANKARA

Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu “Ülke Gündemi” programına konuk olan Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı ve araştırmacı yazar Hayati Küçük, FETÖ ile mücadeleye ilişkin flaş açıklamalarda bulundu.

“FETÖ yargılamalarını birileri sürekli sabote ediyor”

15 Temmuz’da Sabiha Gökçen Havalimanı’nı ele geçirme davasında 21 sanığa yeniden yakalama kararını canlı yayında değerlendiren Hayati Küçük, şunları söyledi:

“FETÖ yargılamalarını birileri sürekli sabote ediyor. Adil Öksüz’ün yakalanmasında önden elleri kelepçeli olup da diğer darbecilerin arkadan kelepçeli olduğuna ilişkin o görüntüyü hatırlayalım ve onun bir şekilde serbest bırakılması da birileri tarafından sabote edildiğini gösteriyordu. Aynı şekilde Ekrem Dumanlı ile Hidayet Karaca’nın gözaltına alınıp ve hatta tutuklanması ve sonrasında Dumanlı’nın tahliye edilmesi de bir sabote edilme eylemidir. Yargı üzerinden bir şekilde alavere dalavere oyunu oynandı ve hala oynanıyor.”

“Bütün oyunlara rağmen geceli gündüzlü çalışan kahramanlarımızdan Allah razı olsun”

Yargı üzerinden yapılmak istenen bütün oyunlara rağmen FETÖ ile mücadele eden kahraman insanların varlığına dikkat çeken Hayati Küçük, “FETÖ yargılamalarını gerçekten geceli gündüzlü çalışan bir avuç kahraman devam ettiriyor. Her türlü risklere rağmen FETÖ yargılamalarını devam ettiren bütün kahramanlarımızdan Allah razı olsun. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yargılamalardan çıkan kararları FETÖ uluslararası alanda Türkiye aleyhine kullanıyor ve karar veren mercilerin bu konuda çok dikkatli olmaları gereklidir.” dedi.

Hayati Küçük devletin elinde olmayan fotoğrafı ilk kez Yeni Akit ekranlarında açıkladı

MİT’in FETÖ imamına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı ve araştırmacı yazar Hayati Küçük, “Sinan kod adlı Murat Karabulut ismi FETÖ örgütünün içinde bilinmeyen bir isimdir. Bu ismi en iyi bilen teröristbaşı ve örgütün tepesindeki bir kaç kişidir. Murat Karabulut denilen bu sözde MİT’in FETÖ imamına ait devletin elinde sadece küçük bir vesikalık fotoğraf vardı ve onun haricinde hiçbir yerde bir fotoğrafına ulaşılamamıştı.” şeklinde konuştu.

Hayati Küçük’ten savcılara çağrı: İşte MİT’in FETÖ imamına ait fotoafı ortaya koyuyorum, gereğini yapın!

FETÖ ile mücadele eden savcılara seslenen Hayati Küçük, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yeni Akit aracılığıyla FETÖ ile mücadele eden savcılarımıza, yargı mensuplarımıza sesleniyorum. İşte önünüze çok önemli bir belge niteliği taşıyan fotoğraf ortaya koyuyorum. Elinizde maddi delil niteliği taşıyan bir belgenin olmadığını biliyorum ve işte size çok önemli bir belge… Teröristbaşı Gülen’in dizinin dibinde bulunan Murat Karabulut’a ait bu fotoğrafla ilgili gereğinin yapılması gerekiyor. Murat Karabulut ve onunla birlikte hareket eden Harun Doğan’la ilgili ne gerekiyorsa yapılmalıdır.

“FETÖ ile mücadele merkezi oluşturulmalıdır”

Terör örgütü FETÖ’nün Pensilvanya’dan yönetilmeye ve organize edilmeye devam edildiğini hatırlatan Hayati Küçük, şöyle konuştu:

“FETÖ ve kripto unsurlar, FETÖ davalarını sulandırmaya ve itibarsızlaştırmaya devam ediyorlar. Ankara’daki bir mahkeme benzer bir FETÖ davasında farklı, Gaziantep’teki bir mahkeme farklı, İzmir ya da İstanbul’daki mahkeme farklı kararlar veriyor. FETÖ ile mücadele konusunda bir merkezi sistem oluşturulmalı ve karkaşa ortaya çıkarılmamalıdır. Türkiye’nin FETÖ ile mücadelede başarılı olabilmesi için bu konu hayati derecede önemlidir.”

Hayati Küçük: Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli tutumu sayesinde FETÖ ile mücadelenin devam ettiğine dikkat çeken Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı ve araştırmacı Yazar Hayati Küçük, sözlerini şöyle tamamladı:

“Allah Cumhurbaşkanımıza hayırlı ve uzun ömürler versin. Onun liderliğinde bizler de elimizden geldiğince hem yurtiçinde ve hem de yurtdışında mücadelemizi sürdürüyoruz.”

Canlı Yayını İzlemek İçin:



https://www.youtube.com/watch?v=W2g0I2pQfUw&feature=youtu.be