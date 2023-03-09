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Sağlık Hayatı ciddi şekilde tehdit ediyor! Bu hastalığa yakalananlar artıyor
Sağlık

Hayatı ciddi şekilde tehdit ediyor! Bu hastalığa yakalananlar artıyor

Son yıllarda bilinçsiz beslenme, hareketsiz yaşam pek çok sağlık sorununu tetikliyor. Uzmanlar, diyabet ve hipertansiyonun böbrek sağlığını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 16:11:00 -
Hayatı ciddi şekilde tehdit ediyor! Bu hastalığa yakalananlar artıyor

Her yıl mart ayının ikinci perşembe gününün Dünya Böbrek Günü olarak kutlandığına dikkat çeken VM Medical Park Samsun Hastanesi Nefroloji Kliniği’nden Uzm. Dr. İsmail Özer, bu günün en önemli amacının böbrek hastalıkları konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti.

“Böbrek hastalıklarından etkilenen kişi sayısı artıyor”

Dünyada kronik böbrek hastalıklarından etkilenen birey sayısının hızla arttığını ifade eden Uzm. Dr. İsmail Özer, “Özellikle şeker hastalığı ve hipertansiyon gibi kronik böbrek hastalığına yol açan en önemli iki hastalığın tüm dünyada hızla arttığı görülmektedir. Bu iki hastalık böbrek dışında da birçok soruna yol açmakta ve insan hayatını ciddi biçimde tehdit etmektedir” dedi.

“Kan şekeri ve tansiyon kontrol altına alınmalı”

Düzenli kontrolün önemine dikkat çeken eden Uzm. Dr. İsmail Özer, “İnsanların ömür boyu diyalize mahkûm olmalarına yol açan diyabet ve hipertansiyona sahip olan hastaların düzenli olarak kontrol olmaları, kan şekerlerinin düzenlenmesi ve tansiyonlarının kontrol altında tutulması hayati önem arz etmektedir” diye konuştu.

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