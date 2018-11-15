Hayata dair öneriler



Civciv gibi çıktığın kabuğa hor bakma; gün gelir hor bakılanlardan olursun.

Dili çatal olanda edeb, edebi olmayanla da sohbet olmaz!

Hoşgör ki, hoş görülesin.

Zengin olursun ama bu mutlu olacağın anlamına gelmez; türkü söyleyerek duvar örene imrenirsin.

Her şeyin fiyatı gelir geçer; değerlinin değeri asla

Üzülmek istemeyen üzmez.

Kandırırsan, ömür boyu kandırılma korkusuyla yaşarsın.

Acı ile kavrulanın dili hicranlı, dostluğu vicdanlı olur.

Tepeden bakan olduğunu bil de tepeden bakma.

Yüreğinde daima umut olsun; yük vermez, yaşama sevinci verir.

Gülümseyen çirkin yüz, asık suraklı güzel yüzden iyidir.

Keşke demeden yaşamak mümkün değildir; yeter ki keşkelerin dersini iyi almış olasın.

Kişinin insan olması, insan kalması vicdanını asla terk etmemesiyledir.

Kalp bedene kan, gönül ise çevrene sevgi pompalar.

Sevgi sıkıntısına düşen, vicdanından uzak düşmüştür.

Merhamet ve adalet vicdanın diğer iki adıdır.

Aklını nefsinin değil, vicdanının emrine ver; her gece başını huzurla yastığına koyarsın.

Her yaratılanın şefkat, sevgiye ihtiyacı vardır. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır sözü boşuna söylenmemiş!

Önyargılı olma, bir gün çok kötü utanırsın.

Önyargıyla taraftar olunur ama hakem olunmaz; hakim ise hiç!

Yüreğin neredeyse, hazinen de oradadır.

Sabret ki her şey gönlünce olsun.

Sözden ağırı yoktur, beden çok yükü kaldırır ama gönül her sözü kaldıramaz.

Öyle güzel gülümse ki, karşındaki gülümsemekten kendini alamasın.

Sev ama sevgini söyleye söyleye sev; hem mutlu eder, hem mutlu olursun.

Ayrılık acısı çekmeden aşk anlaşılmaz,

Her sabah odanı ama her daim düşüncelerini havalandır.

Güçlünün gücünü teşhir etmesi günün birinde belayı davet eder.

Kitaplar ister bilimsel olsun, ister edebi; tecrübelerin anlatımından ibarettir.

Öfke hırsın, şefkat vicdanın eseridir.

‘Aşkım’ lafı sokağa düştü; kedi köpeğe bile söylenir oldu, sakın aldanma.

Herkes yalan sevmediğini söyler ama, yalan kurgularından ibaret romanlarla, filmlerle avunmak hoşuna gider.

Suyu varsa kuyunun başı kalabalıktır; kurursa gelen taş atar, giden taş atar.

Dinlemeyi bil ki, konuşmanın zevkini tadasın.

Varsın tenceren kaynıyor olmasın; eğer eşinin yüreği her zaman senin için kaynıyorsa..

Bal yemekten bıkılır da yâr ile sohbetten bıkılmaz.

Ana evinden çıkmayan kadından ev hanımı olmaz!