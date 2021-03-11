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Yaşam Hayat sigortası nasıl iptal edilir? Hayat sigortası iptal etme yolları
Yaşam

Hayat sigortası nasıl iptal edilir? Hayat sigortası iptal etme yolları

Birtakım sebeplerden dolayı hayat sigortası yaptıranlar, sonrasında ihtiyaç duymadıkları için hayat sigortasını iptal etmek için yapılması gerekenleri araştırıyorlar. Peki hayat sigortası nasıl iptal edilir? İşte hayat sigortası iptal etme yolları…

Yeniakit Publisher
2021-03-11 08:52:00 -
Hayat sigortası nasıl iptal edilir? Hayat sigortası iptal etme yolları

Hayat sigortası yapmak zorunlu bir durum değildir. Fakat banka işlemleri ve bazı diğer işlemlerde hayat sigortası yapımı talep edilmektedir. Böyle zamanlarda hayat sigortası yaptıranlar sonrasında iptal etmenin yollarını arıyorlar. Hayat sigortası nasıl iptal edilir? Hayat sigortası iptal etme yolları nelerdir?

Hayat sigortası yaptıran kişiler istediği zaman iptal edebilirler. Ancak iptal etmek için bazı şartlar bulunuyor. Şirkete iptal için başvurduğunuz zaman şartlara sahipseniz sigortanız iptal edilir ve prim iadesi yapılır.

Hayat sigortası nasıl iptal edilir?

Daha önce yaptırmış olduğunuz hayat sigortasını çeşitli nedenlerden dolayı iptal ettirmek için şirkete bir dilekçe yazmanız ve iptal nedenini dilekçede açıklamanız gerekir. Daha sonrasında bu dilekçeye şirkete verip, şirketin değerlendirmesini bekleyin.

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