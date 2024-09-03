Hayat pahalılığı protestosu, vatana ihanet sayıldı!
Nijerya'da artan hayat pahalılığına karşı düzenlenen protestolarda tutuklamalar devam ediyor. Son olarak protestolar nedeniyle tutuklanan 10 kişi vatana ihanetle suçlandı.
Nijerya'da benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından artan hayat pahalılığına karşı geçen ay düzenlenen protestolarda tutuklananlardan 10 kişinin vatana ihanetle suçlandığı bildirildi.
Vatana ihanet ve darbe teşebbüsüyle suçlandılar
Protestolarda tutuklananlardan 10 kişi başkent Abuja'daki Yüksek Mahkeme'de hakim karşısına çıkarıldı. Yüksek Mahkeme Yargıcı Emeka Nwite, protestocuları, vatana ihanet ve demokratik hükümeti devirmekle suçladı.
Nwite, 11 Eylül'de yapılması planlanan duruşmaya kadar protestocuların başkentteki cezaevinde tutuklu kalmalarına karar verdi.