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Sağlık Hayat kalitesini düşürüyor! Migrenle başa çıkmak mümkün mü?
Sağlık

Hayat kalitesini düşürüyor! Migrenle başa çıkmak mümkün mü?

Yeniakit Publisher
2024-01-10 14:08:00 -
Hayat kalitesini düşürüyor! Migrenle başa çıkmak mümkün mü?

Uzman isim, hayat kalitesini olumsuz etkileyen migrenle başa çıkmanın yollarını açıkladı.

Saygı Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doktor Murat Çolakkaya migren hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu. Çolakkaya, “Sağlıklı beslenme gibi yaşam tarzı değişiklikleri de migren yönetiminde önemli rol oynayabilir” dedi.

Nöroloji Uzmanı Doktor Çolakkaya, “Migren, ataklar halinde gelen ve genellikle şiddetli baş ağrıları ile karakterize edilen bir baş ağrısı türüdür. Bu ağrılar, genellikle pulsasyonlu veya zonklayıcı bir karaktere sahiptir ve sıklıkla bir baş tarafını veya bölgesini etkiler. Migren atakları genellikle birkaç saat ile 72 saat arasında sürebilir ve kişinin günlük aktivitelerini olumsuz etkileyebilir. Migren atakları, bazen aura olarak adlandırılan belirli semptomlarla başlayabilir. Aura, görme bozuklukları, konuşma zorluğu, karıncalanma veya uyuşma gibi geçici nörolojik belirtileri içerebilir. Ancak, migren atağı yaşayan herkesin bu tip semptomları tecrübe etmediğini unutmamak önemlidir” dedi. 

“Migrenle başa çıkmak için bir sağlık profesyoneli ile işbirliği yapmak önemlidir”

Çolakkaya, “Migren genellikle kadınlarda erkeklere kıyasla daha yaygındır. Hormonal değişiklikler, adet dönemi, hamilelik veya menopoz gibi durumlar migren atağını tetikleyebilir veya etkileyebilir. Bunun yanında genetik faktörler, çevresel etmenler, stres, uyku düzeni ve beslenme alışkanlıkları gibi birçok faktör de migren atağını etkileyebilir. Migren tedavisi, atakları hafifletmeye ve tekrarını önlemeye yönelik çeşitli yaklaşımları içerir. İlaçlar, migren atağını kontrol altına almak ve semptomları hafifletmek için kullanılabilir. Ayrıca, tetikleyici faktörlerden kaçınma, düzenli egzersiz, düzenli uyku düzeni ve sağlıklı beslenme gibi yaşam tarzı değişiklikleri de migren yönetiminde önemli rol oynayabilir. Migrenin teşhisinde nörolojik muayene ile birlikte zaman zaman kan testleri, MR ya da bilgisayarlı tomografi istenebilir. Tedavi süreci genellikle bireye özgü olarak planlanmalıdır, bu nedenle migrenle başa çıkmak için bir sağlık profesyoneli ile işbirliği yapmak önemlidir” dedi.

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