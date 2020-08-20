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Aktüel "Hayat eve sığar" çağrısına uyan çocuklara gezi ödülü
Aktüel

"Hayat eve sığar" çağrısına uyan çocuklara gezi ödülü

Kayseri'de Talas Belediyesi "Hayat eve sığar" çağrısına uyarak evde kalıp belediyenin dağıttığı kitapları okuyan çocuklara, üstü açık otobüsle tarihi ve kültürel gezi keyfi yaşatıyor - Talas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Önder Topaktaş : - "Gezi programımız Talas'ın tarihi ve turistik mekanlarını kapsıyor. Amacımız bu mekanları hiç bilmeyen çocuklarımıza Talas'ı sevdirmek ve kültürel mirasımızı aktarmak"

Yeniakit Publisher
2020-08-20 11:15:30 -
"Hayat eve sığar" çağrısına uyan çocuklara gezi ödülü

KAYSERİ (AA) - MURAT ASİL - Kayseri'de Talas Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Hayat eve sığar" çağrısına uyarak evde kalıp kitap okuyan çocukları, üstü açık otobüsle tarih ve kültür gezisi yaptırarak ödüllendiriyor.

"Hayat eve sığar" çağrısına uyup belediyenin dağıttığı kitapları okuyan çocuklar için düzenlenen gezi programı, 20 kişilik gruplar halinde yapılıyor.

Belediyenin bahçesinde kendilerini bekleyen otobüse binen çocuklar, sanat tarihçisi rehber eşliğinde yaklaşık 1,5 saat süren tarih ve kültür yolculuğuna çıkıyor.

Ali Dağı'nın eteklerinde kurulu Talas'ın, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı döneminden izler taşıyan sokaklarını gezen çocuklar, gezide tarihi yapılar hakkında bilgi sahibi de oluyor.

Han, Harman ve Tablakaya mahallelerini turlayan çocuklara, Yaman Dede Konağı önünde bilgilendirici sunumlar yapılıyor.

- "Amacımız çocuklarımıza kültürel mirasımızı aktarmak"

Talas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Önder Topaktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sürecinde evden çıkamayanlara 30 bin ücretsiz kitap dağıttıklarını söyledi.

Bu kitapları okuyan öğrencilere de Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın otobüsle tur sözü verdiğini aktaran Topaktaş, "Pandemi sürecinde otobüsümüz evde kalan ilçe sakinleri için mahalle mahalle gezip, müzikle moral veriyordu. Kitap dağıttığımız dönemde de başkanımız 'Bu otobüsle sizleri gezdireceğiz' demişti. Şimdi o verdiği sözü yerine getiriyoruz." dedi.

Geziyi keyifli hale getirmek için otobüsten çocuk şarkıları çaldıklarını, çocukların eğlenirken öğrenmelerini de sağladıklarını belirten Topaktaş, şunları kaydetti:

"Evde oturup bizim dağıtımız kitapları okuyan öğrencilerimize ödül olarak böyle bir gezi programı düzenledik. Gezi programımız Talas'ın tarihi ve turistik mekanları kapsıyor. Amacımız bu mekanları hiç bilmeyen çocuklarımıza Talas'ı sevdirmek ve kültürel mirasımızı aktarmak. Çocuklara sanat tarihçisi bir arkadaşımızda eşlik ediyor. Onlara tarihi mekanlar hakkında anlayacakları düzeyde bilgiler veriyor. Bu altıncı turumuz oldu. Her seferinde 20 çocuk alabiliyoruz. Pandemi ve temizlik kurallarına riayet etmek için sınırlı tutuyoruz. Talep geldikçe de gezilerimize devam edeceğiz."

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