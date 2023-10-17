Hayali şirketçi ile dindar düşmanı kavgaya tutuştu sonra barıştılar!
Kara para aklayarak vergi kaçırıp olağanüstü şekilde zenginleşince mal varlıkları dondurulan Dilan Polat-Engin Polat çifti, dindar düşmanı Murat Ağırel ile önce kavga edip sonra barıştılar.
Dilan Polat'ın kocası Engin Polat, Twitter'da bir sohbet odasının yayınına katıldı.
Polat yayındai kendisi ile röportaj yapmak isteyen Murat Ağırel için "primci" dedi.
Bir süre Ağırel'e hakaret eden Engin Polat'ın eşi Dilan Polat yayının ilerleyen dakikalarında sohbet odasına katıldı.
Dilan Polat, ailecek psikolojilerinin bozuk olduğunu söyleyip, Murat Ağırel'den özür diledi.
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