  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hay Maşallah! Denizaltılarımıza teslim ediliyor! İzleyen bir daha izliyor
Gündem

Hay Maşallah! Denizaltılarımıza teslim ediliyor! İzleyen bir daha izliyor

Yeniakit Publisher
2024-05-10 12:19:00 -

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı doğrultusunda, ROKETSAN tarafından yerli ve millî imkânlarla geliştirilen AKYA Ağır Sınıf Harp Torpidosunun seri üretimine geçildi ve denizaltılarımıza teslimatına başlandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı doğrultusunda, ROKETSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen AKYA Ağır Sınıf Harp Torpidosu'nun seri üretimine geçildi ve denizaltılarımıza teslimatına başlandı.

AKYA torpidosu, TCG PREVEZE denizaltısı tarafından 27 Aralık 2023'te Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen harp atışında, vuruş ve imha yeteneğini başarılı bir şekilde sergilemişti."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ziyarete açılacağı tarih belli oldu: Türkiye’nin ilk denizaltı müzesi geliyor
Ziyarete açılacağı tarih belli oldu: Türkiye’nin ilk denizaltı müzesi geliyor

Kültür - Sanat

Ziyarete açılacağı tarih belli oldu: Türkiye’nin ilk denizaltı müzesi geliyor

TCG Preveze her denizaltıcı subayın hayali! Mavi Vatan'ın güvenliği ona emanet! Su altında 50 gün aralıksız görev yapabiliyor!
TCG Preveze her denizaltıcı subayın hayali! Mavi Vatan'ın güvenliği ona emanet! Su altında 50 gün aralıksız görev yapabiliyor!

Teknoloji

TCG Preveze her denizaltıcı subayın hayali! Mavi Vatan'ın güvenliği ona emanet! Su altında 50 gün aralıksız görev yapabiliyor!

Türk savaş gemisi komşunun uykularını kaçırdı! 8 denizaltı, 100 gemi, 39 uçak, 16 helikopter, 28 İHA! Savaşa gider gibi tatbikat!
Türk savaş gemisi komşunun uykularını kaçırdı! 8 denizaltı, 100 gemi, 39 uçak, 16 helikopter, 28 İHA! Savaşa gider gibi tatbikat!

Teknoloji

Türk savaş gemisi komşunun uykularını kaçırdı! 8 denizaltı, 100 gemi, 39 uçak, 16 helikopter, 28 İHA! Savaşa gider gibi tatbikat!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23