Hay Maşallah! Denizaltılarımıza teslim ediliyor! İzleyen bir daha izliyor
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı doğrultusunda, ROKETSAN tarafından yerli ve millî imkânlarla geliştirilen AKYA Ağır Sınıf Harp Torpidosunun seri üretimine geçildi ve denizaltılarımıza teslimatına başlandı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:
"Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı doğrultusunda, ROKETSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen AKYA Ağır Sınıf Harp Torpidosu'nun seri üretimine geçildi ve denizaltılarımıza teslimatına başlandı.
AKYA torpidosu, TCG PREVEZE denizaltısı tarafından 27 Aralık 2023'te Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen harp atışında, vuruş ve imha yeteneğini başarılı bir şekilde sergilemişti."
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