Hay Maaşallah. Kaplan Yunanistan’ı deliye döndürdü

Türkiye'nin Endonezya'ya ihraç ettiği ilk orta sınıf tank KAPLAN MT Yunanistan'ın gündemini meşgul ediyor.

Türkiye'nin Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde gösterdiği ilerleme uluslararası alanda oldukça dikkat çekerken, Yunan basını da Türk Savunma Sanayii'nin geliştirdiği yeni araçlara oldukça ilgi gösteriyor.

Endonezya’ya ihraç edilmesi dikkat çekti

Yunan basınının mercek altına aldığı araç ise Türkiye'nin orta sınıf tankı KAPLAN MT oldu. Geçtiğimiz zamanlarda ilk defa Endonezya'ya ihraç edilmesi üzerine aracı gündeme getiren Yunan basını araca oldukça yoğun ilginin olduğuna dikkat çekti.

Direkt atış kabiliyeti var

Ayrıca haberde KAPLAN MT'nin yalnızca Endonezya'da değil, Hint Savunma Sanayii tarafından da geniş ilgi gördüğünden bahsedildi.

Aracın özelliklerinde de bahseden haberde "KAPLAN MT'nin çok çeşitli bir ateş gücü, kullanıma imkan veren hassas direkt atış kabiliyeti var" denildi.

Yüksek manevra özelliği

"Piyade birimleri için yakın ateş desteğinden daha büyük hedeflere yönelik zırhlı cephanelere kadar üreticilerin iddialarına göre üstün taktik ve stratejik hareket kabiliyetine sahip bir araç sağlıyor" denil KAPLAN MT'nin yüksek ve engebeli yerlerde çok rahat manevra kabiliyetine sahip olabileceği söylendi.

Kaplan MT Orta Sınıf Tank Geliştirme Projesi devletler arası bir anlaşma ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Endonezya Savunma Bakanlığı arasında imzalandı. 2015 yılında Endonezya DG Defence Potential ve Başkanlık arasında imzalanan bir iş birliği anlaşmasıyla, iki prototip orta sınıf tankın geliştirilmesine karar verildi.

Dünyada bir ordu tarafından test edilip onaylanan ilk orta sınıf tank olan Kaplan MT ile FNSS 2019 yılı sonunda, toplam 18 araç için ortak üretim sözleşmesi imzaladı. Nitekim söz konusu haberde Yunan basını da bu noktaya dikkat çekti.