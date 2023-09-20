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Dünya Hay Allah'ına kurban! Ermenistan'ı yerinden zıplatan İlham Aliyev’den flaş açıklama
Dünya

Hay Allah'ına kurban! Ermenistan'ı yerinden zıplatan İlham Aliyev’den flaş açıklama

Yeniakit Publisher
2023-09-20 11:09:00 -
Hay Allah'ına kurban! Ermenistan'ı yerinden zıplatan İlham Aliyev’den flaş açıklama

Azerbaycan’ın, Dağlık Karabağ'da Ermeni askeri varlığına yönelik başlattığı 'anti-terör' operasyonu tüm hızıyla sürerken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den son dakika açıklaması geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonla görüşen Aliyev, operasyonun biteceği tarihi açıkladı.

Azerbaycan’ın, Dağlık Karabağ'da Ermeni askeri varlığına yönelik başlattığı 'anti-terör' operasyonu tüm hızıyla sürerken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den son dakika açıklaması geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonla görüşen Aliyev, operasyonun biteceği tarihi açıkladı.

Azerbaycan, Karabağ'da Azerbaycan güvenlik güçlerine yönelik saldırıların ardından dün 'anti terör' operasyonu başlatmıştı. ABD ve Rusya başta olmak üzere gelen 'ateşkes' çağrılarına İlham Aliyev'den cevap geldi. Aliyev, operasyonun bitmesi için tek şartını açıkladı. 

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı, Aliyev ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken arasındaki telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre Aliyev, Blinken ile görüşmesinde Karabağ'da Azerbaycan ordusunca başlatılan antiterör tedbirlerinin gerekçelerini aktardı.

Operasyon başlatmak zorunda kaldık

Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerden ve son aylarda artan provokasyonlarından, sözde rejimin "cumhurbaşkanı seçimi" yapmasından bahseden Aliyev, provokatif eylemleri önlemek için bölgede yerel nitelikte antiterör tedbirlerine başlamak zorunda kaldıklarını kaydetti.
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Aliyev, Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerin silah bırakması ve silahsızlandırılması durumunda terörle mücadele tedbirlerinin durdurulacağını belirtti.

 

 

 

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Yorumlar

mustafa

taa erivana kadar erivana kadar yoksa remniler ermeniciler durmaz
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