Havza Belediyesi’nden yaşlılara Borel ve maske

Korona virüsü tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 11.00–15.00 arası sokağa çıkma izni verilen 65 yaş ve üstü kişilere Havza Belediyesi tarafından yerli ve milli Borel dezenfektan ile maske dağıtımı gerçekleştirildi.

Dezenfektan ve maske dağıtımına katılan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, 65 yaş ve üstü yaşlılar ile kısa sohbetler ederek kendilerine yerli ve milli Borel dezenfektan ile maske verdi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir 65 yaş ve üstü yaşlılar için alınan kısıtlama kararlarının kendilerini korumak amacı ile olduğunu ve büyüklerin toplumdaki yeri ve önemine vurgu yaparak, “Bizim hafızamızsınız, varoluş sebebimizsiniz, ülke ve millet adına bütün duygu ve düşüncelerimizi, birikimimizi oluşturan kişilersiniz. Bu günlerde biraz sıkılmış olabilirsiniz ama inanının yapılan her şey sizler için, sizleri korumak için çalışıyoruz. Sizler değerli büyüklerimizden daha çok öğrenecek şeylerimiz var. Bizim sizlerden öğreneceklerimiz ve tecrübelerine ihtiyacımız var. Siz evde kalın biz sizin ihtiyaçlarınız için her zaman yanınızdayız” dedi.

Öte yandan, Havza Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Kevser Cami önü ve Mehmetçik Meydanında 65 yaş ve üstü vatandaşların sosyal mesafeye uymaları, park ve banklarda oturmamaları konusunda sık sık uyarılarda bulunuldu.