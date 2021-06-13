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Yerel Havuzda vakum faciası
Yerel

Havuzda vakum faciası

Adana’da 10 yaşındaki çocuk 30 santim derinliğindeki havuzda vakumun çekmesi sonucu boğularak yaşamını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 14:43:00 -
Havuzda vakum faciası

Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir işletmeye ait havuzda meydana geldi. İddiaya göre, 10 yaşındaki Deniz Poyraz Karslı, annesi Dila (33) ve akrabalarıyla birlikte yüzmek için havuza gitti. Arkadaşlarıyla birlikte derinliği 30 santim olan havuza girdi. Bir süre yüzen Karslı çırpınmaya başlayınca arkadaşları çığlık attı. Bu arada havuza çocuğunu getiren bir hemşire sesleri duyunca yardıma koştu. Annesi Dila Karslı oğlunu çıkarmaya çalıştı ancak vakum çocuğu çektiği için kurtaramadı. Bu sırada hemşire vakuma ayağını sokup çekim gücünü azaltınca çocuğu havuzdan çıkartabildiler. Hemşire çocuğa kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Çocuk kısa sürede havuza gelen ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Anne Dila Karslı çocuğunun dizine gelmeyen suda boğulduğunu belirterek, “Oğlumu Cuma günü havuza götürdüm. Arkadaşlarıyla birlikte havuzda oynarken birden ses geldi. Havuza gittim oğlumun kafası su içinde sırt üstü çırpınıyordu onu çektim ama çıkartamadım. Bir hemşire de yardım etti ancak bir süre çıkartamadık. Daha sonra hemşire ayağını vakuma soktu onun sayesinde çıkardık. Daha sonra hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Hem çocukların havuza girdiği saatte vakum çalışıyor hem de vakum kapağı kırıkmış bu nedenle havuz sorumlularından şikayetçiyim. Tek çocuğumdu. Babası da Cezayir’de çalışıyordu” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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