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Yerel Havuzda korkunç olay! 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yerel

Havuzda korkunç olay! 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Havuzda korkunç olay! 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Eskişehir Beylikova'da 4 yaşındaki E.A., havuzun kadınlar bölümüne düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri küçük çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde acı bir olay yaşandı.Edinilen bilgilere göre, Beylikova ilçesindeki Yalınlı Doğrul Havuzu'nda akşam saatlerinde meydana gelen olayda 4 yaşındaki E.A. isimli kız çocuğu, havuzun kadınlar bölümüne düştü. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, küçük kızın hayatını kaybettiği belirlendi. E.A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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