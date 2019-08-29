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Havuz kenarına düşen yaşlı adam öldü

Adıyaman’da yüzünü yıkadığı havuzda dengesini kaybederek düşen 80 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

29 Ağustos 2019 Perşembe 22:30
Havuz kenarına düşen yaşlı adam öldü

Adıyaman’da yüzünü yıkadığı havuzda dengesini kaybederek düşen 80 yaşındaki adam hayatını kaybetti.



Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Esence köyünde tarlada çalışan 80 yaşındaki Hasan Yıldız, tarla yanında bulunan havuzda yüzünü yıkarken dengesini kaybederek düştü. Bir süre sonra yaşlı çiftçinin yakınları, Yıldız’ın kanlar içinde hareketsiz yattığını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hasan Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Yıldız’ın cesedi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 22:30
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