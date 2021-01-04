Havuçlu lahana salatası nasıl yapılır? Havuçlu lahana salatası tarifi

Havuçlu lahana salatası tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

1/4 adet lahana, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 kase ayıklanmış dereotu, 1 adet havuç, 1 tatlı kaşığı hardal, 2 tatlı kaşığı mayonez, 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı sirke, 1/4 dilim limon, 3 yemek kaşığı zeytinyağı

Havuçlu lahana salatası nasıl yapılır?

Lahanayı ince ince kıyıp yıkayıp kurulayınız. Tuzu üzerine serptikten sonra elinizde sıkıştırarak 1-2 dakika kadar yoğurmanız gerekir. 10 dakika kadar bu şekilde suyunu salması için bırakınız. Daha sonra suyunu süzün ve kalan suyu çıkarmak için elinizle sıkıp geniş bir kaseye almanız gerekir.

Havucu rendeledikten sonra dereotunu da ayıklayarak lahanaların üzerine ekleyebilirsiniz.

Mayonez, hardal, yoğurt, sirke, limonun suyu ve zeytinyağını eklemeyi unutmayın.

Daha sonra güzelce karıştırıp isterseniz farklı yeşillik ve baharatlarla çeşitlendirebilirsiniz.

Hava almayan bir kapta bir haftaya kadar buzdolabında saklayabilir veya hemen servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…