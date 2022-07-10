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Kadın - Aile Havuçlu kek nasıl yapılır? Kolay havuçlu kek tarifi:
Kadın - Aile

Havuçlu kek nasıl yapılır? Kolay havuçlu kek tarifi:

Çayın ya da kahvenin yanına farklı bir kek tarifi arayanlar ‘Havuçlu kek nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, havuçlu kek için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü havuçlu kek tarifi:

Yeniakit Publisher
2022-07-10 17:39:00 -
Havuçlu kek nasıl yapılır? Kolay havuçlu kek tarifi:

Leziz bir keke kim ‘hayır’ diyebilir. İşte, leziz ve kolay havuçlu kek tarifi:

Kolay havuçlu kek tarifi:

Malzemeler:

  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 su bardağı süt
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 2,5 su bardağı un
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • 2 adet büyük boy havuç
  • 1 su bardağı çekilmiş ceviz
  • 1 tatlı kaşığı tarçın

Havuçlu kek nasıl yapılır?

Havuçları yıkayıp soyduktan sonra rendeleyin. Rendelenen havuçların suyunu ellinizle iyice sıkın.

Cevizleri rondodan geçirin.

Bir karıştırma kabının içerisine şeker ve yumurtayı alıp iyice çırpın.

Ardından süt ve yağı ilave edin.

Unu, kabartama tozunu ve vanilyayı eleyerek ekleyin.

Keki güzelce çırptıktan sonra havuç, ceviz ve tarçını ekleyin.

Ardından kek kalıbına hamuru boşaltın.

Kekinizi önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin.

Afiyet olsun.

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