Havuçların bozulmasını önleyen tüyo! Deneyen işe yaradığını görüyor! Onlarca ay uzun ömür! Şimdi yapın

Havuç, eklendiği salata veya yemeğe lezzet katan bir sebze. Dünyadaki en faydalı sebzelerden biri olan havuçla ilgili bilmeniz gereken bazı mutfak tüyoları var.

Havuç bilindiği gibi çabuk bozuluyor. Bozulan havuç hızlıca çürüyor ve tadı acımsı oluyor. Lezzet.com.tr sitesinde yer alan bir içerikte; Havucun uzun süre taze kalmasını sağlayacak yöntemler paylaşıldı. İşte havuç saklarken bilmeniz gereken her şey!

Havuç Buzdolabında Nasıl Saklanır?

Havucu buzdolabında saklayacaksanız, kullanana kadar yıkamayın. Aksi takdirde kısa sürede kuruyacaktır.

Havucun yeşillik ve yaprak kısımlarını keserek temizleyin.

Ardından plastik poşete koyup ağzını hava almayacak şekilde kapatın.

Havuçları buzdolabının sebze rafında 2-3 haftaya kadar saklayabilirsiniz.

Saklama esnasında havucu elma, armut gibi olgunlaşan meyvelerin yanına koymayın.

Soyulmuş Havuç Nasıl Saklanır?

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Eğer havuçların kabuklarını soyduysanız, buzdolabında saklamak için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekir.

Havuçları cam kavanoza doldurun ve üzerini geçecek şekilde su ekleyin.

Kavanozun kapağını kapak yardımıyla kapatın ve havuçları buzdolabına yerleştirin.

Su bulanık görünmeye başladığında, yani 4-5 günde bir havuçların suyunu değiştirin.

Havuçları bu şekilde ortalama 1 aya kadar muhafaza edebilirsiniz.

Havuç Derin Dondurucuda Nasıl Saklanır?



Öncelikle bir tencerede su kaynatın ve tencerenin yakınına buzlu su koyun.

Havuçları kaynar suya atarak 2 dakika haşlayın.

Ardından kevgir yardımıyla çıkartın ve buzlu suya atarak 2 dakika daha bekletin.

Daha sonra havuçları buzlu sudan çıkartın ve kuruması için bir süre daha bekleyin.

Kuruyan havuçları buzdolabı poşetlerine yerleştirin. Poşeti hava almayacak şekilde kapatın.

Üzerine tarihin yazılı olduğu bir etiket yapıştırın ve buzluğa kaldırın.

Havuçları şoklama yöntemiyle buzlukta 12 aya kadar muhafaza edebilirsiniz.

Havucun Bozulduğu Nasıl Anlaşılır?

Havuç lastik gibi yumuşak bir kıvama geldiyse kullanılmamalıdır.

Havucun üzerinde siyah benekler oluştuysa, bozulmuş olma ihtimali çok yüksektir.

Havuçtan keskin ve kötü bir koku geliyorsa, bozulmuş olabilir.

Havucun tadında farklılık varsa, tüketilmesi önerilmemektedir.