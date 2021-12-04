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Kadın - Aile Havlularınızı yumuşacık yapmak için yöntemler
Kadın - Aile

Havlularınızı yumuşacık yapmak için yöntemler

Havlularınızın yumuşaklığını geri kazanmasını istiyorsanız, işte kolay yöntemler

Yeniakit Publisher
2021-12-04 11:48:00 - 2021-12-04 12:07:54
Havlularınızı yumuşacık yapmak için yöntemler

Öncelikle aldığınız ürünlerin içeriğini düzgün bir şekilde okumanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü hiç de iyi olmayan birçok kimyasal maddeye sahip olabilirler.

Havlularınızı yumuşacık yapmak için yöntemler

Her şeyden önce, Havluları sıcak suda yıkamak genellikle çok daha iyidir. Havlularınızı yumuşacık yapmak için yöntem avonyak ve sirkeden yararlanabilirsiniz. Amonyak sayesinde deterjanın havlulara yapışmamasını sağlıyor. Amonyak ve sirke kullandığınızda havluların tekrar yumuşak kalmasını sağlar.

Hazırlanışı

Bir fincan sirkeyi ve biraz amonyakla birleştirerek kıyafetlere eklemelisiniz. Çamaşır makinenizin yumuşatıcı bölmesine bu karışımı ekleyin ve ardından yalnızca normalde kullandığınız miktarda deterjanı çamaşır makinenizin karşılık gelen boşluğuna ekleyin.

Amonyak nedir ve nerelerde kullanılır?

Amonyak, en fazla gübre üretiminde ve gübre olarak kullanılır. Azotlu gübre ve nitrik asit üretiminde başlangıç maddesidir. Sıvı amonyak, toprağa doğrudan dökülebilir. Amonyum nitrat ve amonyum fosfat gibi tuzları da gübre olarak kullanılabilir

 

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