0553 313 94 23

Havlulardaki kötü koku nasıl arındırılır?

Sık sık kullanılan ve nemli kaldığı için kokusu değişen havluların eski kokusuna dönmesini, dezenfekte olmasını istiyorsanız, bu haber tamda size göre...

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:09
Havlulardaki kötü koku nasıl arındırılır?

Zamanla havlularınızın kokusunun değiştiğine şahit olabilirsiniz. Bunun sebebi küf, ölü deriler, rutubet ve doğru yıkanamayan çamaşırlar olabilir. 

Gün içerisinde sıklıkla havlularınızı kullanıyor ve buruşuk vaziyette bırakıyorsanız, bu kısımlarda mikrop üremesi artacaktır. Bu nedenle havlularınızı kullanırken açık bir vaziyette ve kurutarak kullanın. 

Yıkamak için kirli sepetine atmadan öncede bir süre havalandırmaya özen göstermelisiniz.

Havlulardaki kötü koku nasıl arındırılır?

Limon ve tuz 

Havularınızın detaylı temizlenmesi için limon yağı ve tuz karışımını kullanmalısınız. 2 yemek kaşığı tuz ve 15 damla limon yağını derin bir kap içerisinde birleştirin ve 5 su bardağı kadar kaynar su ilave eidn. Bu karışımın içerisinde havlularınızı bir süre bekletin. Ardından iyice sıkıp makinede yıkayabilirsiniz.

Limonun antibakteriyel oluşu, havlularınızın içerisinde gizlenmiş mikropların kırılmasına sebep olacaktır. Tuzda beyazlatırken, temizlemeye yardım edecektir. Çok kirli havlularınızın kirini çıkarmak için sadece tuzda kullanabilirsiniz.

Sirke ve karbonat

Klasik ikili sirke ve karbonat, bakteri arındırmada birebir. Fakat buradaki püf nokta, beyaz sirke kullanımı olacaktır. Çünkü beyaz sirke, diğererine göre daha asidik ve ph dengeleyebilen bir yapıya sahiptir. Buda kötü kokuların arınması anlamına gelmektedir.

Sirke ve karbonatı havlularınız için kullanmak istiyorsanız, çamaşır makinenizin deterjan gözüne -deterjan miktarınız kadar- beyaz sirke koyun. Makineye havluları attıktan sonra içerisine karbonatı ilave edin. Ön yıkamada bir süre yıkayıp, makinenizi bu şekilde bekletin.

Havlularınızın hem beyazladığını, hem de kokudan arındığını fark edeceksiniz.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:20
  1. havlu
  2. kötü kokular
  3. havlu temizliği
  4. mutfak
  5. banyo

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emre Mor’dan Galatasaray paylaşımı
    1. Emre Mor’dan Galatasaray paylaşımı
    2. Yüz tüylerinden hızlıca kurtulmanızı..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel..
    4. ’Her Şey Aile ile Başlar’ kitabı..
    5. Kadıköy'de 14 eve hırsızlık yapan..
    6. Temmuz ayı üretici ve market fiyatları
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet..
    8. Van’da ‘sağlıklı nesiller’ etkinliği
    9. Türk-İş Genel Başkanı Engin Atalay:..
    10. Filistin'den İsrail'in Batı Şeria'da..
    11. Basketbol Süper Ligi’nde 2019-2020..
    12. İdlib ve Halep’teki hava..
    13. Dünya Şampiyonası’nda bronz madalya..
    14. Emre Mor, Galatasaray'a transfer oluyor
    15. Kadıköy’de girdikleri evlerden para ve..
    16. Alparslan Kuytul'un avukatından Osman..
    17. İş dünyasından ’Güven ortamı’ vurgusu
    18. Tarihi sahne ’Batakhane Güzeli’ne ev..
    19. Emre Mor'dan dikkat çeken paylaşım!
    20. Kahramanmaraşspor’dan iki yeni transfer
    Bülent Arınç'tan Ahmet Davutoğlu sürprizi
    Bülent Arınç'tan Ahmet Davutoğlu sürprizi
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"