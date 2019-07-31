Zamanla havlularınızın kokusunun değiştiğine şahit olabilirsiniz. Bunun sebebi küf, ölü deriler, rutubet ve doğru yıkanamayan çamaşırlar olabilir.

Gün içerisinde sıklıkla havlularınızı kullanıyor ve buruşuk vaziyette bırakıyorsanız, bu kısımlarda mikrop üremesi artacaktır. Bu nedenle havlularınızı kullanırken açık bir vaziyette ve kurutarak kullanın.

Yıkamak için kirli sepetine atmadan öncede bir süre havalandırmaya özen göstermelisiniz.

Havlulardaki kötü koku nasıl arındırılır?

Limon ve tuz

Havularınızın detaylı temizlenmesi için limon yağı ve tuz karışımını kullanmalısınız. 2 yemek kaşığı tuz ve 15 damla limon yağını derin bir kap içerisinde birleştirin ve 5 su bardağı kadar kaynar su ilave eidn. Bu karışımın içerisinde havlularınızı bir süre bekletin. Ardından iyice sıkıp makinede yıkayabilirsiniz.

Limonun antibakteriyel oluşu, havlularınızın içerisinde gizlenmiş mikropların kırılmasına sebep olacaktır. Tuzda beyazlatırken, temizlemeye yardım edecektir. Çok kirli havlularınızın kirini çıkarmak için sadece tuzda kullanabilirsiniz.

Sirke ve karbonat

Klasik ikili sirke ve karbonat, bakteri arındırmada birebir. Fakat buradaki püf nokta, beyaz sirke kullanımı olacaktır. Çünkü beyaz sirke, diğererine göre daha asidik ve ph dengeleyebilen bir yapıya sahiptir. Buda kötü kokuların arınması anlamına gelmektedir.

Sirke ve karbonatı havlularınız için kullanmak istiyorsanız, çamaşır makinenizin deterjan gözüne -deterjan miktarınız kadar- beyaz sirke koyun. Makineye havluları attıktan sonra içerisine karbonatı ilave edin. Ön yıkamada bir süre yıkayıp, makinenizi bu şekilde bekletin.

Havlularınızın hem beyazladığını, hem de kokudan arındığını fark edeceksiniz.