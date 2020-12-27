HAVELSAN ikinci kez İnovaLİG şampiyonu

HAVELSAN’ın ödülünü, Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Karakaş aldı. HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, “2016 yılından beri katıldığımız İnovaLİG’te 4 yılda iki şampiyonluk kazandık. İnovasyon Kaynakları kategorisinde üst üste ikinci kez şampiyon olarak tüm kategorilerde üst üste şampiyon olan ilk ve tek şirket olduk. HAVELSAN’ın teknoloji alanında inovasyona ne kadar önem verdiğini de bu ödüllerle bir kez daha gösterdik” ifadelerini kullandı. 2019 İnovaLİG için başvuran 5 binin üzerinde firmanın değerlendirildiğini belirten Nacar, şunları kaydetti: “IMP3rove metodolojisi ile Türkiye İnovasyon Karnesi çıkarıldı. HAVELSAN İnovasyon Yönetimi çalışmalarıyla yüz üzerinden 81 puan aldı. Bu puanla genel ortalamanın ve “Büyüme Şampiyonu” olarak ifade edilen ilk 250 firmanın ortalamasının çok üzerinde yer aldık.”