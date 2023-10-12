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Ekonomi Havayolu devi iflasın kıyısında! Uçuşlar iptal edildi, binlerce insan mağdur
Ekonomi

Havayolu devi iflasın kıyısında! Uçuşlar iptal edildi, binlerce insan mağdur

Yeniakit Publisher
2023-10-12 16:49:00 -
Havayolu devi iflasın kıyısında! Uçuşlar iptal edildi, binlerce insan mağdur

Küresel ekonomik kriz dev şirketleri etkilerken son gelişme herkesi panikletti. Malezyalı havayolu MYAirline iflas paniği yaşıyor. Bu durumda uçuşların askıya alınmasına sebep oldu.

Malezyalı havayolu MYAirline iflas paniği yaşıyor. Uçuşlar askıya alındı.

AirportHaber'de yer alan bilgiye göre, MYAirline, son dönemlerde yaşanan mali baskılar sebebiyle ikinci bir duyuruya kadar tüm operasyonlarını askıya almaya karar verdi. Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada; bu süreçte önemli ortaklık görüşmeleri yapıldığı ve sermaye artırma dahil birçok seçeneğin masaya yatırıldığı ifade edildi.

Ancak söz konusu sürecin olumlu anlamda atlatamadıklarını açıklayan yetkililer, 'tüm yolcularımızdan özür diliyoruz' ifadelerine yer verdi.

Şimdiki hedefin şirketi yeniden mali anlamda ayağa kaldırmak olduğunu bildiren yetkililer; 'Elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın' dedi.

Öte yandan Malezya Sivil Havacılık Kurumu, şirketin mağdur olan tüm yolcuların haklarını iade etmekle yükümlü olduğunu ifade ederek konunun takipçisi olunacağını bildirdi.
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