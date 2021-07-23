Havana Sendromu nedir ve belirtileri nelerdir?

CIA Başkanı William Burns, 100 CIA çalışanının, Havana Sendromu olarak anılan rahatsızlığı yaşadığını duyurdu. William Burns, olayda Rusya'nın sorumlu olabileceğini ancak kesin yargıya varmadan soruşturmanın ilerlemesini beklemek gerektiğini söyledi. CIA Başkanının açıklamasından sonra insanlar Havana Sendromunun ne olduğunu sorgulamaya başladı. İşte merak edilen haberin devamı…

Havana Sendromu nedir?

Kanada'nın Havana Büyükelçiliğinde görevli personelde 2017 ilkbaharında "Havana sendromu" olarak adlandırılan neden kaynaklandığı bilinmeyen rahatsızlığın yol açtığı baş dönmesi ve baş ağrısı gibi şikayetler görülmeye başlanmıştı. 2017 yılında Küba’da başlayan hastalık, Amerika büyükelçilik binalarındaki Amerikalı diplomatları ve ailelerini etkileyen gizemli rahatsızlığa 'yönlendirilmiş, darbeli radyolu frekansı enerjisinin neden olduğu bildiriliyor. Ulusal Bilimler Akademisi tarafından hazırlanan rapora göre, elçiliklerde çalışanlarda görülen şikâyetlerin en olası nedeni olarak darbeli radyo frekansı gösterildi.



ABD Bilimler Akademisi tarafından Aralık 2019’da yayımlanan bir raporda, söz konusu hastalığa, yönlendirilmiş mikrodalga radyasyonunun yol açmış olabileceği fakat henüz net bir çıkarım yapılamayacağı söylendi.

Havana Sendromunun belirtileri nedir?

1-Kulak ağrısı,

2-Şiddetli baş ağrısı,

3-Yüksek düzeyli sesler duyma,

4-Baş dönmesi,

5-Görme bozukluğu

6-Hafıza ve unutkanlık sorunları.