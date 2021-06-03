Havana Sendromu nedir? Havana Sendromunun belirtileri nedir?

Kanada'nın Havana Büyükelçiliğinde görevli personelde 2017 ilkbaharında "Havana sendromu" olarak adlandırılan neden kaynaklandığı bilinmeyen rahatsızlığın yol açtığı baş dönmesi ve baş ağrısı gibi şikayetler görülmeye başlanmıştı. ABD'nin Küba'daki büyükelçiliğinde görevli 21 personelde de benzer şikayetler gelmiş, Washington yönetimi Eylül 2017'de ülkede ikinci derecedeki personelinin büyük bölümünü ülkeye geri çağırmıştı. Hatta ABD'de o dönem görevde olan Donald Trump yönetimi, söz konusu vakaların ortaya çıkmasının ardından Küba'yı sonik saldırılar yapmakla suçladı. Küba yönetimi, bu iddiaları kesin bir dille reddetti. İşte merak edilen haberin devamı…

Havana sendromu neden olur?

2017 yılında Küba’da başlayan hastalık, Amerika büyükelçilik binalarındaki Amerikalı diplomatları ve ailelerini etkileyen gizemli rahatsızlığa 'yönlendirilmiş, darbeli radyolu frekansı enerjisi'nin neden olduğu bildiriliyor. Ulusal Bilimler Akademisi tarafından hazırlanan rapora göre, elçiliklerde çalışanlarda görülen şikâyetlerin en olası nedeni olarak darbeli radyo frekansı gösterildi.



ABD Bilimler Akademisi tarafından Aralık 2019’da yayımlanan bir raporda, söz konusu hastalığa, yönlendirilmiş mikrodalga radyasyonunun yol açmış olabileceği fakat henüz net bir çıkarım yapılamayacağı söylendi.

Havana Sendromunun belirtileri nedir?

1-Kulak ağrısı,

2-Şiddetli baş ağrısı,

3-Yüksek düzeyli sesler duyma,

4-Baş dönmesi,

5-Görme bozukluğu

6-Hafıza ve unutkanlık sorunları.