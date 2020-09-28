Havalimanlarından yazın 13.5 milyon yolcu uçtu
Yaz döneminde turizm merkezlerine yakın havalimanlarında hareketlilik yaşandı.
İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla ve Adana’da yer alan havalimanlarından haziran, temmuz ile ağustos aylarında 13 milyon 423 bin 290 yolcu yararlandı. Söz konusu aylarda İstanbul Havalimanı’ndan düzenlenen seferlerle 3 milyon 933 bin 446 yolcu seyahat etti. Sabiha Gökçen Havalimanı’nı yazın 3 milyon 551 bin 240 yolcu kullandı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan haziran, temmuz ve ağustos aylarında 1 milyon 476 bin 495 yolcu faydalandı. Fraport TAV Antalya Havalimanı’ndan yazın 2 milyon 513 bin 692, Gazipaşa-Alanya Havalimanı’ndan 78 bin 491 yolcu geliş-gidiş yaptı. Muğla YDA Dalaman Havalimanı’ndan 635 bin 772, Milas-Bodrum Havalimanı’ndan 604 bin 325 yolcu geçti. Adana Havalimanı’nda yazın toplam 629 bin 829 yolcu hizmet aldı.