Havalimanlarından 138 milyon yolcu geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dünyada havacılık sektöründe kaos yaşandığını vurguladı. Konforlu havalimanlarıyla ön planda olan Türkiye’de ise sektörün hızla geliştiğinin altını çizdi.

Trafik yoğunlaştı

Karaismailoğlu, eylül ayında yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 75 bin 114, dış hatlarda 77 bin 63’e dayandığını aktardı. Üst geçişlerle toplam uçak trafiğinin yüzde 14.3 artarak 188 bin 302’ye çıktığını bildirdi. 2019 Eylül ayı uçak trafiğinin yüzde 97’sine ulaşıldığını belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti: “Covid-19 salgını sürecinde dünya genelinde ve ülkemizde büyük ölçüde azalan yolcu trafiği 2022 Eylül ayında 2019’un aynı dönemine kıyasla eski seviyesine yaklaştı. Havalimanlarımız toplam yolcu trafiğinde iyi noktada. Bu yılın eylül ayında 2019 yolcu trafiğinin yüzde 93’ü gerçekleşti. Aynı dönemde iç hat yolcu trafiği 7 milyon 222 bin, dış hat yolcu trafiği 12 milyon 128 bin olarak ölçüldü. Transitle toplam yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23.1 artarak 19 milyon 403 bini aştı.” Karaismailoğlu, toplam havalimanları yük trafiğinin 360 bin tona yaklaştığına işaret etti. Dünyanın en iyisi İstanbul Havalimanı’nda uçak trafiğinin iç hatlarda 10 bin 5, dış hatlarda 30 bin 86 olmak üzere toplamda 40 bin 91’e vardığını anımsattı. Karaismailoğlu, “İstanbul Havalimanımızı iç hatlarda 1 milyon 529 bin, dış hatlarda 4 milyon 899 bin olmak üzere toplamda 6 milyon 428 bin yolcumuz kullandı” bilgisini paylaştı.

Hissedilir yükseliş

Bu yılın ocak-eylül döneminde uçak trafiğinin iç hatlarda 595 bin 547, dış hatlarda 533 bin 125 olarak belirlendiğine ve üst geçişlerle toplam 1 milyon 413 bini bulduğuna dikkat çekti.

Karaismailoğlu, geçen yılın aynı dönemine göre uçak trafiğinin yüzde 34.1 artış gösterdiğini hatırlattı. “Türkiye genelinde havalimanlarımızdan iç hatlarda 59 milyon 412 bin, dış hatlarda 78 milyon 287 bin yolcumuz faydalandı. Transitle toplam yolcu trafiği yüzde 51 artış gösterdi ve 138 milyonu aştı. Aynı dönemde havalimanları yük toplamda 3 milyon ton oldu” değerlendirmelerinde bulundu.

Olumlu tablo

Karaismailoğlu, Avrupa’nın en yoğunu İstanbul Havalimanı’nın takdir topladığını savundu. “Mega projelerimizden İstanbul Havalimanı, hizmet kalitesi ve aldığı ödüllerle de dikkatleri üzerine çekiyor. İstanbul Havalimanı’nda ilk 9 ayda iç hatlarda 82 bin 368, dış hatlarda 231 bin 410 olmak üzere toplamda 313 bin 778 uçak trafiği gerçekleşti. İç hatlarda 12 milyon 187 bin, dış hatlarda 35 milyon 385 bin yolcumuza hizmet verildi. Toplam yolcu trafiği ise 47 milyon 572 bin oldu” ifadelerini kullandı.

Hareketlilik var

Karaismailoğlu, turizm merkezlerindeki havalimanlarındaki hareketliliğe de değindi. İlk 9 ayda toplam uçak trafiğini 280 bin 505, yolcu sayısını 40 milyon 222 bin olarak ilan etti.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda iç hatlarda 4 milyon 581 bin, dış hatlarda 3 milyon 23 bin olmak üzere toplam 7 milyon 605 bin yolcunun ağırlandığını aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “Antalya Havalimanı’nda iç hatta 4 milyon 603 bin, dış hatta 20 milyon 222 bin olmak üzere toplam 24 milyon 825 bin yolcu yararlandı. Muğla Dalaman Havalimanı’nda 3 milyon 876 bin, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı’nda 3 milyon 356 bin, Gazipaşa Alanya Havalimanı’nda 559 bin 305 yolcuya hizmet verildi. Yolcu ve çevre dostu havalimanlarımızda hizmet kalitemizle öne çıkmaya devam ediyoruz. Buralarda bagaj alımları en kısa sürede, check-in ise 1 dakika içinde yapılıyor.”