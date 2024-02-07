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Ekonomi Havalimanlarında yiyecek ve içecek neden pahalı? TAV açıkladı
Ekonomi

Havalimanlarında yiyecek ve içecek neden pahalı? TAV açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-02-07 23:46:00 -
Havalimanlarında yiyecek ve içecek neden pahalı? TAV açıkladı

Havalimanlarında satılan yiyecek-içecek fiyatları cep yakıyor. Pahalı fiyatlar hakkında açıklamalarda bulunan TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sani Şener bu durumun nedenlerini açıkladı.

Türkiye'de Antalya Havalimanı, Milas Bodrum Havalimanı, Gazipaşa-Alanya Havalimanı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı'nın işletmesini yapan TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sani Şener, havalimanlarında yiyecek ve içecek fiyatlarının neden pahalı olduğunu anlattı.

Gümrük beyannamesi veriliyor

Şener, "Evet havalimanlarında yiyecek ve içecek pahalı. Ancak bunun birçok sebebi var" diyerek nedenlerini tek tek sıraladı. Şener, "Havalimanlarındaki bu rakamlara göre aslında en az para kazanan şirketlerimiz aslında yiyecek-içecek şirketlerimiz. Çünkü maliyeti çok fazla. Gümrüksüz bir bölgede yemeği yapıyorsunuz, oraya getiriyorsunuz, gümrükten beyannamelerle oraya geçiriyorsunuz, gümrüğün yanında bir de bunun güvenliği var. Hem gıda güvenliği, hem yolcu güvenliği var. Yani müthiş bir şekilde aramalardan geçerek o ürünleri getiriyorsunuz. Bunların çok ciddi maliyeti var. İkincisi kiralar. Havalimanı işletmeleri devlete o kadar yüksek paralar ödüyoruz ki, o paraları kiralara yansıtmamız gerekiyor işletmeler olarak. Hem pahalı kiralar hem işletme giderleri çok yüksek oluyor. Bütün bunları birleştirip üstüne karını da koyunca tabii ki pahalı çıkıyor" dedi.

Enflasyonist ortam da etkili

Oksijen'e verdiği röportajda, havaalanındaki yiyecek-içecek fiyatlarında enflasyonun etkisinin de olduğunu aktaran Şener sözlerini şöyle tamamladı:
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"Fakat biz işlettiğimiz havalimanlarında her bütçeye uygun çeşitliliği olan ürünler koymaya çalışıyoruz. Mesela su makinaları koyuyoruz. Yemek yemeyecek ama su içecek. Dediğim gibi her bütçeye hitap edebilmeniz lazım. Onu tam becerebiliyor muyuz? Hayır tabii ki ama en azından her bütçeye hitap etmeye çalışıyoruz. Havayolu işi pahalı iş. Türkiye'deki enflasyonist ortamda fiyatların belirlenmesi o kodar zor ki. Ancak şunu söyleyeyim, havalimanı işletmecilerinin yiyecek-içecek ya da diğer alanlarda fırsatçılık yapma şansı yok. Çünkü neden? Yolcu eğer almazsa, yiyecek-içecek almazsa fiyatları düşer. Arzla talebin kesiştiği noktada çıkıyor fiyat."

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