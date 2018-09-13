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Havalimanında valizden çıkan cihazlar şaşırttı

İstanbul Gümrük Muhafaza ekiplerince, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda piyasa değeri 2 milyon 700 bin lira olan ortam dinleme cihazları, gizli kameralar, cep telefonları ve 300 kilogram zayıflama hapı ele geçirildi.

13 Eylül 2018 Perşembe 17:51
Havalimanında valizden çıkan cihazlar şaşırttı

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Belgrad'dan Türkiye'ye gelen bir kişi, yolcuların kaçakçılık risklerinin analiz edildiği Varış Öncesi Yolcu Programı kapsamında Gümrük Muhafaza ekiplerince incelemeye alındı. Ekiplerin yaptığı detaylı araştırma sonrası, bu zanlı ve birlikte seyahat ettiği kişiler Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelince takibe alındı.

Söz konusu kişiler, herhangi bir beyanda bulunmadan gümrüklü alanı terk etmeleri üzerine görevli personelce durduruldu. Şüpheli ve seyahat ettiği kişilerin valizleri x-ray kontrolünden geçirildi.

Yapılan kontrolde valizlerde, toplam 493 USB bellek şeklinde gizli kamera, araba anahtarı ve kol saati görünümlü ortam dinleme cihazları, yasa dışı dinleme faaliyetlerinde kullanılabilecek cep telefonu parçaları ile 300 kilogram zayıflama hapı bulundu.

Gümrüklenmiş değeri 2 milyon 700 bin lira olan eşyalara Gümrük Muhafaza ekiplerince el konuldu ve ilgili kişiler hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 17:51
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