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Havalimanı tartışmasına çarpıcı yorum! "Dersim’i bombalayanın adıdır Atatürk!"

İstanbul Havalimanı’nın ismini tartışma konusu yapan CHP’liler hakkında konuşan Akit TV sunucusu Fatin Dağıstanlı, “havalimanının isminin Atatürk olmasını isteyenlerin, gerçek Atatürkçü olmadığını düşünüyorum. Niye? Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu Tuncelili. Yani Dersimli. E Dersim’i bombalayan adamın adıdır Atatürk” dedi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 14:22

Akit TV sunucusu Fatin Dağıstanlı, İstanbul Havalimanı hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Dağıstanlı, 12 Eylül Darbesi’ni yapanların Mustafa Kemal’in arkasına saklandığını söyledi, havalimanının isminin Atatürk olmasını isteyenlerin de gerçek Atatürkçü olmadıklarını düşündüğünü ifade etti.

“Dersim’i bombalayan...”

15 Temmuz ismini sömürenlerin gerçekten 15 Temmuz ruhunu taşımadığını belirten Dağıstanlı şu ifadeleri kullandı:

Ben yeni havalimanının isminin Atatürk olmasını isteyenlerin, gerçek Atatürkçü olmadığını düşünüyorum. Niye? Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu Tuncelili. Yani Dersimli. E Dersim’i bombalayan adamın adıdır Atatürk. Yanlış mı söylüyorum?

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 14:22
  1. Tunceli
  2. İstanbul Havalimanı
  3. Fatin Dağıstanlı

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