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Sağlık Havalar soğudu vakalar arttı! İşte öksürükle vedalaşmanızı sağlayacak o bitki
Sağlık

Havalar soğudu vakalar arttı! İşte öksürükle vedalaşmanızı sağlayacak o bitki

Yeniakit Publisher
2023-12-09 23:11:00 -
Havalar soğudu vakalar arttı! İşte öksürükle vedalaşmanızı sağlayacak o bitki

Havaların soğumasıyla birlikte grip ve enfeksiyon hastalıklarının sayısı arttı. Vatandaşlar ise ilaçların yanı sıra bitkileri de araştırmaya başladı. İşte, kış aylarında en çok tercih edilen bitkiler...

Kış ayları, soğuk havalar ile birlikte birçok hastalığı beraberinde getiriyor. Hastalıklardan korunmaya çalışan vatandaşlar ise bitkisel ürünlere yöneliyor.

Kış aylarında yaşanan soğuk hava, en başta soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara neden olurken, kimi vatandaşlar da eklem ve kemik ağrılarına neden oluyor. Kış aylarında alınan fazla kilolar da vatandaşları rahatsız ediyor. Hastalıklardan ve fazla kilolardan kurtulmak isteyenler bitkisel ürünleri tercih ediyor.

Sinop’ta 13 yıldır aktarlık yapan Tamer Şahin, hastalıklara karşı doğal destek sunan şifalı bitkiler ve karışımlar hakkında bilgiler vererek vatandaşları uyardı. Soğuk algınlığı, grip ve öksürük gibi problemlerin çok sık rastlanan sorunlar olduğunu söyleyen Şahin, bitkisel çözümleri sıraladı. Şahin, “Soğuk algınlığı, grip ve öksürükte kullanılan hibiskus, zencefil, zerdeçal, tarçın ve hatmi çiçeği gibi gribal sorunlara, geniz akıntısı gibi sorunları ortadan kaldıracak bitkiler ön planda. Öksürük ve ciğer hastalıklarına kullanılan kozalak pekmezi, kendi hazırladığımız macunlar içerisinde zencefil, zerdaçal olduğu gibi ısırgan tohumu ve kozalak pekmezinin olduğu macunlar daha çok önerdiğimiz ürünler oluyor” dedi.

Eklem ve kemik ağrılarına yönelik bitkisel çözümleri açıklayan Şahin, “Soğuk aylar ile daha çok artan şikayetler arasında eklem ağrıları ve kemik sorunları oluyor. Bunlar için en sıklıkta verdiğimiz iğde çekirdeği tozu, son zamanlar çok ön planda, bamya tohumu ve sığır jelatinini bunları bir araya getirerek ya da ayrı ayrı kullanarak yoğurt yardımıyla eklem ve kemik ağrılarında ciddi sonuçlar veriyor” diye konuştu.

Kış aylarında alınan fazla kilolara ödem attırıcı çayların etkili olduğunu ifade eden Şahin, “Yaz aylarından sonra günlerin kısalması ve iştah açılmasıyla birlikte kilo alma problemleri daha çok artıyor. Bununla ilgili de hem ödem attıran hem de iştah kontrolünü sağlayan, tokluk hissi veren çaylar ön planda oluyor. Hazır ürünler ile birlikte bizim bir araya getirdiğimiz biberiye, yeşil çay, açlık otu gibi sindirim sistemini ve bağırsakların faaliyetlerini arttıran bitkilerin bir araya gelmesiyle kilo vermeye yardımcı ürünler hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.
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Çocuklarda meydana gelen odaklanma eksikliklerine karşı bitkisel yağların faydalarını anlatan Şahin, biberiye, lavanta, nane yağlarının odaklanma problemlerine karşı etkili olduğunu sözlerine ekledi.

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