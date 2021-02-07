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Yaşam Havalar neden soğumuyor? Kış ne zaman gelecek?
Yaşam

Havalar neden soğumuyor? Kış ne zaman gelecek?

Hava sıcaklığı artıyor mu? Bu yıl adeta kış gelmeden ilkbahar geldi. Vatandaşlar sık sık internette 'Havalar ne zaman soğuyacak?' sorusuna cevap arıyor. Peki, yağmur yağacak mı? İstanbul'da kar yağar mı? 2021 kurak mı geçecek?

Yeniakit Publisher
2021-02-07 23:19:00 -
Havalar neden soğumuyor? Kış ne zaman gelecek?

2021 yılı kurak mı geçecek? 2020 yılı sonbahar ve 2021 yılının ilk ayları mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklıkla devam ediyor. Şubat ayında bazı şehirlerde 32 derece sıcaklıklar dahi kaydedildi. Hal böyle olunca milyonlarca kişi 'Kış ne zaman gelecek?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, havalar ne zaman soğur?

Havalar neden soğumuyor? Kış ne zaman gelecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, "Yurt genelinde sonbahar ve kış aylarına baktığımızda son 6 aylık periyotta tüm yurtta hem kurak hem de yağışsız bir periyodun hükmettiğini görüyoruz. Yağış anlamında da bir azalma söz konusu. Hava sıcaklarında Ankara’da olduğu gibi tüm yurtta mevsim normalleri üzerinde sıcaklık değerleri söz konusuydu. 10 gün öncesinde Ankara’ya kar yağmasıyla birlikte yurdun iç ve doğu kesiminde kış mevsimini bir haftalık periyot olarak yaşamış olduk. Onun dışında hem sıcak hem kurak kış şartları tüm Türkiye’de de etkili. Önümüzdeki günlerde tüm yurtta yine kurak bir havanın olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklığı yine önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek” dedi.

İSTANBUL

ANKARA

İZMİR

ANTALYA

TRABZON

SİVAS

ERZURUM

KARS

DİYARBAKIR

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