2021 yılı kurak mı geçecek? 2020 yılı sonbahar ve 2021 yılının ilk ayları mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklıkla devam ediyor. Şubat ayında bazı şehirlerde 32 derece sıcaklıklar dahi kaydedildi. Hal böyle olunca milyonlarca kişi 'Kış ne zaman gelecek?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, havalar ne zaman soğur?

Havalar neden soğumuyor? Kış ne zaman gelecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, "Yurt genelinde sonbahar ve kış aylarına baktığımızda son 6 aylık periyotta tüm yurtta hem kurak hem de yağışsız bir periyodun hükmettiğini görüyoruz. Yağış anlamında da bir azalma söz konusu. Hava sıcaklarında Ankara’da olduğu gibi tüm yurtta mevsim normalleri üzerinde sıcaklık değerleri söz konusuydu. 10 gün öncesinde Ankara’ya kar yağmasıyla birlikte yurdun iç ve doğu kesiminde kış mevsimini bir haftalık periyot olarak yaşamış olduk. Onun dışında hem sıcak hem kurak kış şartları tüm Türkiye’de de etkili. Önümüzdeki günlerde tüm yurtta yine kurak bir havanın olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklığı yine önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek” dedi.

İSTANBUL

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ANTALYA

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