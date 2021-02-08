Şubat ayına girmemize rağmen batı bölgelerinde hava sıcaklıklarının 15 derece üzerinde seyretmesi uzmanları endişelendirmekte. Kış mevsiminde yeterli yağmur ve kar yağışı olmadığı takdirde, yaz aylarında kuraklık tehlikesi yaşanacağı bekleniyor.

Yurt genelinde yağışsız ve ılık geçen havalar, iklim ve su krizlerinin ortaya çıkmasına da yol açmakta. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava durumları özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar üzerinde merak uyandırdı.

Havalar ne zaman soğuyacak? Kış aylarında havalar neden sıcak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, vatandaşların endişelendiği durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Koç açıklamasında, yurt genelinde sonbahar ve kış aylarına bakıldığında son 6 aylık periyotta tüm yurtta hem kurak hem de yağışsız bir periyodun hükmettiğini gördüklerini belirtti. Yağış anlamında da bir azalma söz konusu olduğunu ifade eden Koç, hava sıcaklarında Ankara’da olduğu gibi tüm yurtta mevsim normalleri üzerinde sıcaklık değerleri de söz konusu olduğunu açıkladı.

10 gün öncesinde Ankara’ya kar yağmasıyla birlikte yurdun iç ve doğu kesiminde kış mevsimini bir haftalık periyot olarak yaşamış olduklarını belirten Koç, onun dışında hem sıcak hem kurak kış şartları tüm Türkiye’de de etkili olduğunu ifade etti. Önümüzdeki günlerde tüm yurtta yine kurak bir havanın olmasının beklendiğini söyleyen Koç, hava sıcaklığı yine önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini açıkladı.

Havalar ne zaman soğuyacak?

Meteoroloji'nin hava durumu raporuna göre mevsim normallerinin üzerinde giden sıcaklıklar cuma gününden itibaren 10 derece düşeceği belirtildi. Yurt genelinde büyük oranda etkili olacak soğuk havanın kar yağışını da beraberinde getireceği bekleniyor.