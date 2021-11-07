Havalar nasıl olacak? Yağmur ne zaman yağacak? Meteoroloji hava durumu
Hava durumu nasıl olacak? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son bir kaç gündür İstanbul’da etkile olan sis özellile sabah saatlerinde trafiğe çıkan sürücüler bir hayli zorlandırmakta. Öğlene doğru sisin kalmasıyla birlikte bahardan kalma bir havaya rastlanılmakta. Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artarken, vatandaşlar hava durumu merak ediyor. Peki hava nasıl olacak? Yağışlar ne zaman yağacak? Hava sıcaklıkları ne zaman düşecek?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika açıklamasında, haftalık sıcaklık tahminlerine yer verildi. Marmara Bölgesi'nin tamamında yoğun sis ve pus hadisesi bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan uyarıda, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Meteorolji hava durumu verilerine göre, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıklarının 9 Kasım Salı gününden itibaren birkaç derece azalacağı tahmin ediliyor. Gelecek 3 günde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının, Ankara'da 21-22, İstanbul'da 19, İzmir'de 27, Adana'da 28-29, Samsun'da 18-22, Erzurum'da 13-14 ve Şanlıurfa'da 26-28 derece civarında olacağı öngörülüyor.
Hava nasıl olacak?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 11°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli
İSTANBUL 13°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli
KIRKLARELİ 11°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli
KOCAELİ 14°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 5°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 17°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Göller Yöresinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 16°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 13°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 17°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 8°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 7°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 2°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 6°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 10°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 4°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 15°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ÇORUM 8°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN 13°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
TOKAT 7°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON 14°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin güneydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM 1°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
KARS -2°C, 12°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 8°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
VAN 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 9°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 10°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 12°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 15°C, 28°C
Az bulutlu ve açık