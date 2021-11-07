Havalar nasıl olacak? Yağmur ne zaman yağacak? Meteoroloji hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika açıklamasında, haftalık sıcaklık tahminlerine yer verildi. Marmara Bölgesi'nin tamamında yoğun sis ve pus hadisesi bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan uyarıda, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Meteorolji hava durumu verilerine göre, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıklarının 9 Kasım Salı gününden itibaren birkaç derece azalacağı tahmin ediliyor. Gelecek 3 günde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının, Ankara'da 21-22, İstanbul'da 19, İzmir'de 27, Adana'da 28-29, Samsun'da 18-22, Erzurum'da 13-14 ve Şanlıurfa'da 26-28 derece civarında olacağı öngörülüyor.

Hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 11°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli

İSTANBUL 13°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli

KIRKLARELİ 11°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli

KOCAELİ 14°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 17°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Göller Yöresinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 14°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 16°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 13°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 17°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 8°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 7°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 7°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 2°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 6°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 10°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 4°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 15°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇORUM 8°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN 13°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

TOKAT 7°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON 14°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin güneydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM 1°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

KARS -2°C, 12°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 8°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

VAN 3°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 9°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 10°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 12°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 15°C, 28°C

Az bulutlu ve açık