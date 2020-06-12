Havalar ısındı, elbise sezonu başladı

Havaların ısınmasıyla rengarenk elbiseler giyim mağazalarının raflarını süslemeye başlıyor. DeFacto, renklerin ruhu ve yazın bitmeyen enerjisiyle ‘Elbise Mevsimi’ni açıyor.

Sıcak havaların vazgeçilmezi elbiseler bu yaz da zarafetiyle unutulmaz olmak isteyen tüm kadınların favorisi. Her rengin ruhuna özgü kesim ve desenlerle tasarlanan DeFacto Elbise Mevsimi Koleksiyonu, kadınların beğenisine sunuluyor.

Pozitif hissetmek isteyenler için çiçek desenli tasarımların, feminen ve vintage hissetmek isteyenler için puantiyeli tasarımların yer aldığı koleksiyon, yine rahatlığın ve şıklığın vazgeçilmez parçası.

Omuzlara özgürlük veren ve sırt dekolteli elbiseler ise bu sezon tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Maxi, midi ve mini alternatifleriyle her kadının tarzına uygun elbiseyi bulacağı koleksiyon uçuşan kumaşlarıyla sıcaktan bunaltan günlerin kurtarıcısı olacak.

Denizin sonsuzluk hissinden esinlenerek tasarlanan mavi çizgililer, güneşin pozitif etkisinden esinlenen sarı çiçekliler ve sadeliğini kırmızının yükselten enerjisi ile tamamlayan elbiseler zaman tanımıyor. Spor ayakkabı ya da sandaletlerle gündüz, topuklu ayakkabılarla ise gece kombin rahatlığı sunan elbiseler her ortamda şıklığın öncüsü.

Söz konusu koleksiyon markanın internet adresi, mobil uygulaması ve tüm mağazalarında bulunuyor.