  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Havalar ısınacak mı? Açıklama geldi
Aktüel

Havalar ısınacak mı? Açıklama geldi

Yurdun batısında 2 gündür etkili olan serin ve yağışlı havanın yerini aşırı sıcaklara bırakacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 22:08:00 -
Havalar ısınacak mı? Açıklama geldi

Hafta sonundan itibaren sıcaklıkların ülke genelinde belirgin oranda artacağı bildirildi.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan konu ile ilgili açıklamada bulundu.

7. sıcak hava dalgası geliyor

Çalışkan, Cezayir ve Libya çölleri üzerinden gelecek sıcak hava dalgası ile 7. sıcak hava dalgasının yaşanacağını belirtti.

Yeniden yükselişe geçecek

Eylül ayının tamamen sıcak geçtiğini ifade eden Çalışkan, 2 gün bir serinlik yaşandığını, fakat yazın bitmediğini, sıcaklıkların hafta sonundan itibaren yeniden yükselişe geçeceğini bildirdi.

Ülke genelinde artacak! İşte en çok etkilenecek iki bölge

Dilek Çalışkan, çok uzun senelerin en sıcak sonbaharı olduğu da ifade ederek sıcaklığın artışının ülke genelinde olacağını, fakat bundan en çok Marmara ve Ege Bölgesi'nin etkileneceğini ifade etti.

Ekim ayında Temmuz değerleri

Sıcaklıklarda yaşanan belirgin artışlar ile haftanın başından perşembe gününe kadar sıcaklıkların çok yüksek olduğunu belirten Dilek Çalışkan, bu sıcaklıkların temmuz değerlerinde olduğunu, İstanbul'da 32, Ege'de derecelerin ise 35'lere kadar çıkacağı bilgisini paylaştı.

Daha sonrasında kuvvetli yağış gelebilir! Sis uyarısı da yapıldı

Fakat sıcak hava dalgasından sonra yeniden kuvvetli yağış gelebileceğini belirten Çalışkan, hafta sonu zayıf rüzgarlarla birlikte yurdun büyük bir kesminde sis görüleceği uyarısında bulundu.

Dolu ikazı

Çalışkan; yarın Rize, Trabzon, Artvin, Ordu, Van, Ardahan, Ağrı, Hakkari için de kuvvetli yağış ve dolu ikazı yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan Ordusu SİHA ile vurdu! İsrail yapımı drone...
Dünya

Azerbaycan Ordusu SİHA ile vurdu! İsrail yapımı drone...

Azerbaycan Ordusu'nun Ermenistan'a ait bir top mevzisini yok ettiği anlarda ortaya çıkan bir görüntü olay oldu.
MSB açıkladı: Yunanistan sınırında hareketli anlar
Gündem

MSB açıkladı: Yunanistan sınırında hareketli anlar

Edirne Yunanistan hattında hareketli anlaryaşanıyor. Sınırdan Yunanistan’a geçmeye çalışan terör örgütü bağlantılı şahıslar yakalandı...
Bu adım yetmez! Aile Bakanlığı’nın tepki gösterdiği dizinin sadece adı değişti
Medya

Bu adım yetmez! Aile Bakanlığı’nın tepki gösterdiği dizinin sadece adı değişti

Ahlaksız dizilerin yer aldığı FOX kanalında yayınlanan ‘Kimsesizler’ isimli dizisi için gelen tepkiler üzerine inceleme başlatıldı. Aile Çal..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay