Havalar ısınacak mı? Açıklama geldi

Hafta sonundan itibaren sıcaklıkların ülke genelinde belirgin oranda artacağı bildirildi.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan konu ile ilgili açıklamada bulundu.

7. sıcak hava dalgası geliyor

Çalışkan, Cezayir ve Libya çölleri üzerinden gelecek sıcak hava dalgası ile 7. sıcak hava dalgasının yaşanacağını belirtti.

Yeniden yükselişe geçecek

Eylül ayının tamamen sıcak geçtiğini ifade eden Çalışkan, 2 gün bir serinlik yaşandığını, fakat yazın bitmediğini, sıcaklıkların hafta sonundan itibaren yeniden yükselişe geçeceğini bildirdi.

Ülke genelinde artacak! İşte en çok etkilenecek iki bölge

Dilek Çalışkan, çok uzun senelerin en sıcak sonbaharı olduğu da ifade ederek sıcaklığın artışının ülke genelinde olacağını, fakat bundan en çok Marmara ve Ege Bölgesi'nin etkileneceğini ifade etti.

Ekim ayında Temmuz değerleri

Sıcaklıklarda yaşanan belirgin artışlar ile haftanın başından perşembe gününe kadar sıcaklıkların çok yüksek olduğunu belirten Dilek Çalışkan, bu sıcaklıkların temmuz değerlerinde olduğunu, İstanbul'da 32, Ege'de derecelerin ise 35'lere kadar çıkacağı bilgisini paylaştı.

Daha sonrasında kuvvetli yağış gelebilir! Sis uyarısı da yapıldı

Fakat sıcak hava dalgasından sonra yeniden kuvvetli yağış gelebileceğini belirten Çalışkan, hafta sonu zayıf rüzgarlarla birlikte yurdun büyük bir kesminde sis görüleceği uyarısında bulundu.

Dolu ikazı

Çalışkan; yarın Rize, Trabzon, Artvin, Ordu, Van, Ardahan, Ağrı, Hakkari için de kuvvetli yağış ve dolu ikazı yaptı.