Havalandırma boşluğuna düşen güvercini itfaiye kurtardı Karabük’te bir iş yerinin havalandırma boşluğuna düşen güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Karabük’te bir iş yerinin havalandırma boşluğuna düşen güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, 100. Yıl Mahallesi Prof. Dr. Burhanettin Uysal Caddesinde apartmanın altında bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinin mutfağında bulunan havalandırma borusuna düşen güvercin yavrusunu fark eden apartman yönetici Kadir Namal durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, zemin katın havalandırma boşluğunda bulunan güvercini düştüğü yerden çıkardı. İtfaiye ekipleri güvercini gündüz vakti tekrar doğaya bırakacaklarını belirtirken, yönetici Namal, itfaiye ekiplerine ilgi ve alakadar olmalarından dolayı teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.