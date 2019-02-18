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Havadan tespit edilip cezaları kesildi

Gaziantep'te trafik ekipleri, helikopter destekli gerçekleştirdiği trafik denetiminde kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 21:02
Havadan tespit edilip cezaları kesildi

İçişleri Bakanlığının trafik kazalarını önleme amacıyla hayata geçirdiği "100 günlük eylem planı" kapsamında uygulamaya konulan helikopterle trafik denetimi, İl Jandarma Komutanlığı Şahinbey İlçe Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince Gaziantep-Adıyaman kara yolunda gerçekleştirildi.

Algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi amacıyla yapılan uygulamada, helikopter ekibi havadan kural ihlallerini anında tespit etti. Kara yolunda ise jandarma trafik ekipleri 5 ayrı noktada görev aldı.

2 bin 500 lira para cezası

Helikopter ile kural ihlalleri tespit edilen sürücüler, uygulama noktalarındaki görevlilere bildirildi. Ekipler hatalı sollama yapan, yakın takip mesafesine uymayarak kural ihlalinde bulunan, sağ şeritte ve bankette uygunsuz bekleyen, tehlikeli şerit değiştiren sürücüleri uygulama noktasında durdurdu.

Sürücü belgesi ve ruhsat denetiminden sonra kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Yaklaşık 2 saat süren uygulamada 9 sürücüye toplam 2 bin 500 lira para cezası verildi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 21:02
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