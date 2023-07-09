Havadan dronla böyle görüntülendi! Zonguldak-İstanbul karayolunda heyelan
Zonguldak-İstanbul karayolunda meydana gelen heyelan dron ile havadan görüntülendi. Heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Zonguldak-İstanbul karayolunda sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası heyelanlar meydana geldi. Elmacı rampasında meydana gelen heyelan sebebiyle her iki güzergah da trafiğe kapandı. Bölgeye iş makineleri sevk edilerek çalışmalara başlandı.
Zonguldak Belediyesi'ne ait ekipler bariyerleri keserek iş makinelerine destek verdi. Çalışmalar dron ile havadan görüntülendi.