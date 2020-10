“Havadaki gücümüz daha da artacak”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Elazığ Havalimanı’nda yapımı süren 2. pist çalışmalarıyla ilgili incelemede bulundu, gelinen son durumla ilgili bilgi aldı. Çalışmaların hızla sürdüğünü ifade eden Karaismailoğlu, “Elazığ Havalimanı ikinci pisti, ilave apron işlerimizi 2021 yılının haziran ayında tamamlayıp, inşallah halkımızın hizmetine açacağız. Projemiz tamamlandığında, havalimanımızın iniş-kalkış kapasitesi artacak, Elazığ Havalimanı bölgesinde ulaşım ve lojistik üssü haline gelecek” diye konuştu.

Havalimanı sayısı 18 yılda 26'dan 56'ya yükseldi

“Hava yollarımız bizim için her daim stratejik bir alan olacaktır. Önemli yatırımlar yaparak 2003’te 26 olan aktif havalimanı sayımızı son 18 yılda 56’ya çıkarmamız da bunun bir göstergesi. Yapımı devam eden 5 yeni havalimanı projemiz tamamlandığında havadaki gücümüz daha da artacaktır” ifadelerini kullanan Karaismailoğlu, havalimanı inşa ettikleri her şehrin ekonomik açıdan canlandığını, daha fazla yatırım çektiğini, yeni iş olanaklarına kavuştuğunu gördüklerini bildirdi. Karaismailoğlu, Türkiye’nin büyük bir ekonomi olmasında havalimanlarının önemi unutulmaması gerektiğine işaret ederek “Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve geleceğe ilişkin hedefleri; bizleri, sadece hava yolları alanında değil tüm ulaşım ve altyapı projeleri alanında iddialı adımlar, dev projeler için her daim cesaretlendirmektedir. Bakanlık olarak, kendilerinin önderliğinde yapacağımız projeleri, atacağımız adımları ve ülkemize katmak istediklerimizi, “Milli Ulaşım ve Altyapı Politikaları” başlığı altında bir araya getiriyoruz” şeklinde konuştu.

Bütünsel kalkınmaya katkı

Türkiye’nin dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olması yolunda ihtiyaçları tespit ettiklerini dile getiren Karaismailoğlu, ülkenin bütünsel kalkınmasına ulaşım ve haberleşme ile ne gibi katkılar sunabileceklerini belirlemeye çalıştıklarını aktardı. Karaismailoğlu, büyük hedefleri bulunduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Hedefimiz lojistik bir süper güç olmak”

“Ülkemizi bölgesinde lojistik bir süper güç haline getirmek, memleketin her karış toprağını dünyayla bağlamak, çağa uygun, akıllı, dijitalleşmesini tamamlamış eksiksiz bir ulaşım ve haberleşme altyapısı kurmak hedeflerimiz. Zira, çağın gereklerine uygun bir ulaşım ve altyapı sistemi Türkiye’nin dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olabilmesi için çok önemli ve daha da önemlisi, güçlü bir milli ekonomi, milli bağımsızlığımızın en önemli dayanağı. Hedefimiz şanlı bayrağımız altında, mutlu, huzurlu, müreffeh bir geleceğe yürümek. Ülkemizi ulaşım ve haberleşmede çok daha iyi yerlere getirmek için ‘Durmak yok, yola devam’ diyoruz.”