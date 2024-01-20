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Yerel Havadaki droneyi yakalamaya çalışan köpek ilginç görüntü oluşturdu
Yerel

Havadaki droneyi yakalamaya çalışan köpek ilginç görüntü oluşturdu

Yeniakit Publisher
2024-01-20 10:13:00 -
Havadaki droneyi yakalamaya çalışan köpek ilginç görüntü oluşturdu

Erzincan’ın Çağlayan Beldesinde havadaki droneyi yakalamaya çalışan ‘Bulut’ isimli kangal cinsi köpek, ilginç görüntü oluşturdu.

Görüntü çekmek için bir gazeteci tarafından uçurulan drone ‘Bulut’ isimli köpeğin tepkisini çekti. Droneye adeta düşman gibi saldırmaya çalışan köpek, dakikalarca havada uçan cismi takip etti. Drone alçaldığında iki ayakları üzerine kalkıp havaya fırlayan köpek, vatandaşların ilgi odağı oldu.

Droneyi sonuna kadar her an koşup takip eden köpeğin yorulması üzerine gazeteci bulunduğu yerden güvenli bir şekilde droneyi aşağı indirebildi.

Droneyi gazetecinin elleri arasındayken bile yakından takip eden köpek izleyenleri tebessüm ettirdi.

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