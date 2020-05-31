Havada yolculu mesai yarın başlıyor

THY’nin Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı’ndan Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon’a karşılıklı seferleri de yarın başlatacak. Şirket; 3 Haziran’dan itibaren diğer şehirlere, 10 Haziran’dan itibaren de Almanya ve Japonya’nın aralarında bulunduğu 19 ülkeye uçmayı planlıyor.

Pegasus Hava Yolları ise 1-2-3 Haziran 2020 tarihleri için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) belirlediği destinasyonlar çerçevesinde Sabiha Gökçen’den karşılıklı olarak İzmir, Antalya ve Trabzon’a seferler gerçekleştirecek. Genel Müdür Mehmet Tevfik Nane, tekrar uçacak olmaktan duydukları mutluluğu belirterek, şunları kaydetti: “Bu belirsizlik döneminde duran biz değil, uçuşlarımızdı. Biz, yeni uçaklarımızı teslim almaya devam ettik. Süreçlerimizi geliştirdik ve yeni döneme hazırlandık. Yolcularımızla yeniden buluşacağımız günler için çalışmalarımıza ara vermeden sürdürdük. Ve ne mutlu bize ki iç hat uçuşlarımızı başlatıyoruz. İlk aşamada 3 şehre uçacağız. Kademeli olarak da diğer illerimize ve ardından dış hat seferlerimize start vereceğiz.”