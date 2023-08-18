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Gündem Havada panik anları! Yolcu uçağı alev aldı
Gündem

Havada panik anları! Yolcu uçağı alev aldı

Yeniakit Publisher
2023-08-18 14:15:00 -

ABD’den Meksika’ya giden bir yolcu uçağı, sağ motorundan alev çıkması sonucu geri döndü. O anlar amatör kameraya yansıdı.

ABD’nin Houston şehrinden Meksika'nın Cancun şehrine gitmek üzere havalanan Southwest Havayolları'na ait bir yolcu uçağının motoru, kalkıştan kısa süre sonra alev aldı. O anlar bir yolcunun cep telefonuna kamerasına yansıdı.

Yaşanan arıza nedeniyle pilot, geri dönüş kararı aldı. Güvenli bir şekilde William P. Hobby Havalimanı'na inen uçak, hizmet dışı bırakıldı.

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, “Farklı bir uçak Cancun uçuşuna devam etti. Yolcularımıza sabrı ve desteği için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

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