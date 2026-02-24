Havada kriz: Uçakları yere indiren dolandırıcılık!

Eski bir tekno DJ’nin, evinden yaklaşık 7 milyon sterlinlik sahte uçak motoru parçası satarak dünya genelinde çok sayıda uçağın seferden çekilmesine yol açtığı ve küresel çapta havacılık krizini tetiklediği ortaya çıktı.

38 yaşındaki Jose Alejandro Zamora Yrala, 2019 ile 2023 yılları arasında evindeki bilgisayarda 60 binden fazla sahte orijinallik belgesi düzenlediğini itiraf etti.

Havacılık güvenliğini tehlikeye attı

Southwark Kraliyet Mahkemesi'nde görülen davada, Yrala'nın sahibi olduğu AOG Technics firmasının, Boeing 737 ve Airbus A320 uçaklarında kullanılan ve dünyanın en yaygın yolcu uçağı motoru olan CFM56 için sahte parçalar tedarik ettiği belirtildi.

Ağustos 2023'te İngiltere, ABD ve AB havacılık kurumlarının güvenlik uyarıları yayımlamasının ardından, dünya genelinde çok sayıda uçak tedbir amaçlı yere indirildi.

Yrala, Surrey'deki evinin garajından yürüttüğü operasyonda; motor kanatları, cıvatalar ve pullar satın alarak bunları sahte yetki belgeleriyle Ethiopian Airlines ve Aero Norway gibi dev şirketlere sattı.

American Airlines, doğrudan alım yapmamasına rağmen 28 motorunda bu onaylanmamış parçalara rastlandığını ve 21 milyon sterlinden fazla zarara uğradığını açıkladı. Havayolu şirketlerinin toplam finansal kaybının 39,3 milyon sterlin olduğu kaydedildi.

"Milyonlarca insanın hayatını riske attı"

Yrala'nın şirketinde çalışan gibi görünen "Michael Smith" ve "Johnny Rico" gibi isimlerin aslında var olmadığı, şirketi daha büyük göstermek için uydurulduğu ortaya çıktı.

Ciddi Dolandırıcılık Ofisi (SFO) tarafından yapılan incelemede, Yrala'nın belgelerde Fransız Safran Aerosystems şirketinin adını usulsüzce kullandığı belirlendi.

Yargıç Simon Picken, sanığı 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırırken, Yrala'nın her yıl uçan milyonlarca insanın güvenliğini sağlamak için tasarlanmış düzenleyici çerçeveyi tamamen sarstığını vurguladı. Sanık ayrıca 8 yıl boyunca şirket direktörlüğü yapmaktan men edildi.

Skandal bir cıvata ile ortaya çıktı

Sahtekarlık, Portekiz havayolu şirketi TAP'a tedarik edilen bir cıvatanın motora uymaması üzerine yapılan incelemeyle gün yüzüne çıktı. Eğer bu hatalı parça fark edilmeseydi, Yrala'nın faaliyetlerinin ne kadar süreceğinin belirsiz olduğu ifade edildi. SFO Operasyon Direktörü Emma Luxton, Yrala'nın operasyonunun küresel ölçekte kamu güvenliğini akılalmaz bir şekilde riske attığını belirtti.