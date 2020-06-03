Havada güvenli seyahatle

İptal edilen seferlere ait biletlerde hiçbir hak kaybının olmayacağını da belirten Ekşi, “Biletler istenen iç hat sefere değişiklik cezası ve ücret farkı alınmadan değiştirilecektir. Seferinize 3 günden fazla bir süre var ise yoğunluğu önlemek için çağrı merkezimizi daha sonra arayınız” dedi. THY’nin yurtdışı uçuşlara başlama tarihi belli oldu. THY’nin 18 Haziran’dan itibaren Avrupa’da 6 ülkedeki 16 şehirden Anadolu’daki 14 noktaya direkt uçuş gerçekleştireceği açıklandı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Basel’den Gaziantep’e, Frankfurt’tan Elazığ’a... 18 Haziran itibarıyla Avrupa’daki 16 şehirden Anadolu’daki 14 noktaya direkt uçmaya başlayacağız. Bayrak taşıyıcı olarak memleketin yolunu biraz daha kısaltacak, misafirlerimizi sevdiklerine daha kısa sürede kavuşturacağız” ifadelerini kullandı.