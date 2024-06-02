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Dünya Havada feci kaza! İki uçak çarpıştı: Korku dolu anlar kamerada!
Dünya

Havada feci kaza! İki uçak çarpıştı: Korku dolu anlar kamerada!

Yeniakit Publisher
2024-06-02 21:15:00 - 2024-06-02 21:15:23

Portekiz’de hava gösterisi sırasında iki uçak çarpıştı. Kazada bir pilot hayatını kaybederken korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Portekiz’de Beja Havaalanı’nda altı uçağın katıldığı bir gösteri sırasında iki uçak havada çarpıştı. Portekiz Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri, Beja hava gösterisinde yerel saatle 16.05'te iki uçağın hava gösterisi sırasında kaza geçirdiğini bildirmekten üzüntü duymaktadır" denildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre bir pilot hayatını kaybederken, çarpışmaya karışan diğer uçak ise iniş yapmayı başardı.

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