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Hava yolu şirketi iflas etti! Tüm uçuşlar iptal edildi

İzlanda merkezli hava yolu şirketi Wow Air, tüm uçuşların iptal edildiği duyurdu. Şirket, bir süredir mali sorunlarını aşabilmek için yatırımcılarla görüşüyordu.

28 Mart 2019 Perşembe 19:01
Hava yolu şirketi iflas etti! Tüm uçuşlar iptal edildi

Merkezi İzlanda'da olan hava yolu şirketi Wow Air, tüm uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.

Şirketin internet sitesinde yer alan açıklamada, tüm uçuşların iptal edildiği belirtilerek, yolcuların diğer hava yollarını kullanmaları tavsiye edildi. Açıklamada, biletlerini kredi kartı ile satın alan yolcuların, bankaları ile irtibata geçerek geri ödeme talebinde bulunması gerektiği kaydedildi. Şirketin uçuşlarını iptal ettiği açıklamasının ardından binlerce yolcu mağdur oldu.

Mali sorunlarını aşmak için yatırımcılarla görüşüyordu

Wow Air, İngiltere'nin başkenti Londra'da Gatwick ve Stansted havaalanlarından Avrupa'ya uçuş gerçekleştiriyordu. Şirket, bir süredir mali sorunlarını aşabilmek için yatırımcılarla görüşüyordu.

Birçok hava yolu şirketi iflas etti

Son yıllarda Avrupa'da birçok küçük hava yolu şirketi iflas etti. 2017 yılında Monarch ve Air Berlin, 2018 yılında Azurair, Cobalt Air, Primeria Air, Small Planet Airlines, Skywork, bu yıl ise Germania, Flymbi ve Wow Air faaliyetlerini durdurdu.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 19:01
  1. İngiltere
  2. Londra
  3. Avrupa
  4. İzlanda
  5. Berlin
  6. Wow Air

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